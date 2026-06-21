Что приготовить из крабовых палочек вместо салата: рецепт закуски на праздники и на каждый день
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Аппетитная закуска с нежной начинкой и хрустящей корочкой готовитмся очень просто
Запеченные крабовые шарики — современная алттернатива традиционным закускам из крабовых палочек. При умеренной калорийности (около 440 ккал на порцию) они выглядят по-настоящему празднично, особенно если подать их с пикантным чесночным соусом и свежей зеленью.
Рецептом этой закуски поделилась пользовательница Instagram me.lena.ua.
Крабовые палочки и яйца лучше тереть на мелкой или средней терке, чтобы масса получилась однородной и из нее легче было формировать аккуратные шарики. Один желток рекомендуется убрать, чтобы начинка не была слишком плотной и сухой. Панировкой шарики нужно посыпать слегка, а не обваливать полностью. Тогда корочка получится тонкой и хрустящей.
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 6 шт.
- вареные яйца — 3 шт. (один желток убрать)
- сыр нежирный — 30–40 г
- яйцо сырое — 1 шт.
- панировка кукурузная — по необходимости
Приготовление:
- Крабовые палочки натереть на мелкой терке.
- Сваренные яйца также натереть на мелкой терке.
- Добавить к ним сыр и одно сырое яйцо.
- Тщательно перемешать массу до однородности и сформировать из нее шарики.
- Каждый шарик обмакнуть во взбитое яйцо и слегка посыпать кукурузной панировкой.
- Выпекать при температуре 180°C около 10–15 минут до легкой золотистой корочки.
Крабовые шарики можно выложить на большую тарелку и украсить свежей зеленью или подать с легким соусом на основе сметаны или майонеза с чесноком. Такая закуска отлично подходит и для повседневной трапезы, и для праздничного стола.