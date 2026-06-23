Не оладки і не рулетики: що ще приготувати з кабачків на вечерю швидко і без зайвих витрат (відео)

Простий рецепт тушкованих кабачків

Кабачки — один із найдоступніших і найуніверсальніших літніх овочів. Ми розповідали, як обсмажити кабачки у хрусткому сирному клярі. А тепер пропонуємо ще один рецепт — тушковані кабачки з плавленим сиром. Страва виходить дуже ніжною, з кремовою текстурою та насиченим смаком, який сподобається навіть тим, хто зазвичай байдужий до цього овоча.

Як приготувати кабачки з сиром, показала в Instagram фудблогерка liliya.cooking. Страва готується швидко та з простих інгредієнтів, які майже завжди є під рукою.

Як приготувати кабачки з плавленим сиром

Інгредієнти

кабачки — 500 г

цибуля — 1 шт.

часник — 2 зубчики

помідор — 1 шт.

плавлений сир — 160 г

сіль, перець — за смаком

спеції для овочів — за смаком

олія — для смаження

Спосіб приготування

Кабачки вимийте і наріжте дрібним кубиком. Цибулю очистіть і дрібно наріжте, часник пропустіть через прес або подрібніть ножем. На сковороді розігрійте трохи рослинної олії та обсмажте цибулю до м'якості, додайте часник і готуйте ще пів хвилини. Додайте кабачки й обсмажуйте кілька хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Помідор наріжте дрібно і додайте до кабачків, посоліть, поперчіть і додайте улюблені спеції. Тушкуйте страву близько 10 хвилин, поки кабачки не стануть м'якими. Наприкінці додайте плавлений сир і перемішуйте доти, доки він повністю не розтане, а соус не стане однорідним і кремовим.

Як і з чим подавати

Кабачки з сиром однаково смакують як у гарячому, так і в охолодженому вигляді. Їх смачно їсти з хрусткими грінками або свіжим хлібом, яким зручно збирати соус. Також цю страву можна подавати як гарнір до м'яса.