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Не оладки і не рулетики: що ще приготувати з кабачків на вечерю швидко і без зайвих витрат (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Кабачки з плавленим сиром
Кабачки з плавленим сиром. Фото Колаж "Телеграфу"

Простий рецепт тушкованих кабачків

Кабачки — один із найдоступніших і найуніверсальніших літніх овочів. Ми розповідали, як обсмажити кабачки у хрусткому сирному клярі. А тепер пропонуємо ще один рецепт — тушковані кабачки з плавленим сиром. Страва виходить дуже ніжною, з кремовою текстурою та насиченим смаком, який сподобається навіть тим, хто зазвичай байдужий до цього овоча.

Як приготувати кабачки з сиром, показала в Instagram фудблогерка liliya.cooking. Страва готується швидко та з простих інгредієнтів, які майже завжди є під рукою.

Як приготувати кабачки з плавленим сиром

Інгредієнти

  • кабачки — 500 г
  • цибуля — 1 шт.
  • часник — 2 зубчики
  • помідор — 1 шт.
  • плавлений сир — 160 г
  • сіль, перець — за смаком
  • спеції для овочів — за смаком
  • олія — для смаження

Спосіб приготування

  1. Кабачки вимийте і наріжте дрібним кубиком.
  2. Цибулю очистіть і дрібно наріжте, часник пропустіть через прес або подрібніть ножем.
  3. На сковороді розігрійте трохи рослинної олії та обсмажте цибулю до м'якості, додайте часник і готуйте ще пів хвилини.
  4. Додайте кабачки й обсмажуйте кілька хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.
  5. Помідор наріжте дрібно і додайте до кабачків, посоліть, поперчіть і додайте улюблені спеції.
  6. Тушкуйте страву близько 10 хвилин, поки кабачки не стануть м'якими.
  7. Наприкінці додайте плавлений сир і перемішуйте доти, доки він повністю не розтане, а соус не стане однорідним і кремовим.

Як і з чим подавати

Кабачки з сиром однаково смакують як у гарячому, так і в охолодженому вигляді. Їх смачно їсти з хрусткими грінками або свіжим хлібом, яким зручно збирати соус. Також цю страву можна подавати як гарнір до м'яса.

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#Кабачки #Рецепти