Не оладки і не рулетики: що ще приготувати з кабачків на вечерю швидко і без зайвих витрат (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Простий рецепт тушкованих кабачків
Кабачки — один із найдоступніших і найуніверсальніших літніх овочів. Ми розповідали, як обсмажити кабачки у хрусткому сирному клярі. А тепер пропонуємо ще один рецепт — тушковані кабачки з плавленим сиром. Страва виходить дуже ніжною, з кремовою текстурою та насиченим смаком, який сподобається навіть тим, хто зазвичай байдужий до цього овоча.
Як приготувати кабачки з сиром, показала в Instagram фудблогерка liliya.cooking. Страва готується швидко та з простих інгредієнтів, які майже завжди є під рукою.
Як приготувати кабачки з плавленим сиром
Інгредієнти
- кабачки — 500 г
- цибуля — 1 шт.
- часник — 2 зубчики
- помідор — 1 шт.
- плавлений сир — 160 г
- сіль, перець — за смаком
- спеції для овочів — за смаком
- олія — для смаження
Спосіб приготування
- Кабачки вимийте і наріжте дрібним кубиком.
- Цибулю очистіть і дрібно наріжте, часник пропустіть через прес або подрібніть ножем.
- На сковороді розігрійте трохи рослинної олії та обсмажте цибулю до м'якості, додайте часник і готуйте ще пів хвилини.
- Додайте кабачки й обсмажуйте кілька хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.
- Помідор наріжте дрібно і додайте до кабачків, посоліть, поперчіть і додайте улюблені спеції.
- Тушкуйте страву близько 10 хвилин, поки кабачки не стануть м'якими.
- Наприкінці додайте плавлений сир і перемішуйте доти, доки він повністю не розтане, а соус не стане однорідним і кремовим.
Як і з чим подавати
Кабачки з сиром однаково смакують як у гарячому, так і в охолодженому вигляді. Їх смачно їсти з хрусткими грінками або свіжим хлібом, яким зручно збирати соус. Також цю страву можна подавати як гарнір до м'яса.