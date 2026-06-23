Не оладьи и не рулетики: что еще приготовить из кабачков на ужин быстро и вкусно (видео)

Простой рецепт тушеных кабачков

Кабачки — один из самых доступных и универсальных летних овощей. Мы рассказывали, как обжарить кабачки в хрустящем сырном кляре.А теперь предлагаем еще один рецепт — тушеные кабачки с плавленым сыром. Блюдо получается очень нежным, с кремовой текстурой и насыщенным вкусом, который понравится даже тем, кто обычно равнодушен к этому овощу.

Как приготовить кабачки с сыром, показала в Instagram фудблогерка liliya.cooking. Блюдо готовится быстро и из простых ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой.

Как приготовить кабачки с плавленым сыром

Ингредиенты

кабачки — 500 г

лук — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

помидор — 1 шт.

плавленый сыр — 160 г

соль, перец — по вкусу

специи для овощей — по вкусу

растительное масло — для жарки

Способ приготовления

Кабачки вымойте и нарежьте мелким кубиком. Лук очистите и мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс или измельчите ножом. На сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук до мягкости, добавьте чеснок и готовьте еще полминуты. Добавьте кабачки и обжаривайте несколько минут на среднем огне, периодически помешивая. Помидор нарежьте мелко и добавьте к кабачкам, посолите, поперчите и добавьте любимые специи. Тушите блюдо около 10 минут, пока кабачки не станут мягкими. В конце добавьте плавленый сыр и перемешивайте до тех пор, пока он полностью не растает, а соус не станет однородным и кремовым.

Как и с чем подавать

Кабачки с сыром одинаково вкусные как в горячем, так и в охлажденном виде. Их вкусно есть с хрустящими гренками или свежим хлебом, которым удобно собирать соус. Также это блюдо можно подавать как гарнир к мясу.