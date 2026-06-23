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Не оладьи и не рулетики: что еще приготовить из кабачков на ужин быстро и вкусно (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Кабачки с плавленым сыром
Кабачки с плавленым сыром. Фото Коллаж "Телеграфа"

Простой рецепт тушеных кабачков

Кабачки — один из самых доступных и универсальных летних овощей. Мы рассказывали, как обжарить кабачки в хрустящем сырном кляре.А теперь предлагаем еще один рецепт — тушеные кабачки с плавленым сыром. Блюдо получается очень нежным, с кремовой текстурой и насыщенным вкусом, который понравится даже тем, кто обычно равнодушен к этому овощу.

Как приготовить кабачки с сыром, показала в Instagram фудблогерка liliya.cooking. Блюдо готовится быстро и из простых ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой.

Как приготовить кабачки с плавленым сыром

Ингредиенты

  • кабачки — 500 г
  • лук — 1 шт.
  • чеснок — 2 зубчика
  • помидор — 1 шт.
  • плавленый сыр — 160 г
  • соль, перец — по вкусу
  • специи для овощей — по вкусу
  • растительное масло — для жарки

Способ приготовления

  1. Кабачки вымойте и нарежьте мелким кубиком.
  2. Лук очистите и мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс или измельчите ножом.
  3. На сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук до мягкости, добавьте чеснок и готовьте еще полминуты.
  4. Добавьте кабачки и обжаривайте несколько минут на среднем огне, периодически помешивая.
  5. Помидор нарежьте мелко и добавьте к кабачкам, посолите, поперчите и добавьте любимые специи.
  6. Тушите блюдо около 10 минут, пока кабачки не станут мягкими.
  7. В конце добавьте плавленый сыр и перемешивайте до тех пор, пока он полностью не растает, а соус не станет однородным и кремовым.

Как и с чем подавать

Кабачки с сыром одинаково вкусные как в горячем, так и в охлажденном виде. Их вкусно есть с хрустящими гренками или свежим хлебом, которым удобно собирать соус. Также это блюдо можно подавать как гарнир к мясу.

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