Не оладьи и не рулетики: что еще приготовить из кабачков на ужин быстро и вкусно (видео)
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Простой рецепт тушеных кабачков
Кабачки — один из самых доступных и универсальных летних овощей. Мы рассказывали, как обжарить кабачки в хрустящем сырном кляре.А теперь предлагаем еще один рецепт — тушеные кабачки с плавленым сыром. Блюдо получается очень нежным, с кремовой текстурой и насыщенным вкусом, который понравится даже тем, кто обычно равнодушен к этому овощу.
Как приготовить кабачки с сыром, показала в Instagram фудблогерка liliya.cooking. Блюдо готовится быстро и из простых ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой.
Как приготовить кабачки с плавленым сыром
Ингредиенты
- кабачки — 500 г
- лук — 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- помидор — 1 шт.
- плавленый сыр — 160 г
- соль, перец — по вкусу
- специи для овощей — по вкусу
- растительное масло — для жарки
Способ приготовления
- Кабачки вымойте и нарежьте мелким кубиком.
- Лук очистите и мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс или измельчите ножом.
- На сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук до мягкости, добавьте чеснок и готовьте еще полминуты.
- Добавьте кабачки и обжаривайте несколько минут на среднем огне, периодически помешивая.
- Помидор нарежьте мелко и добавьте к кабачкам, посолите, поперчите и добавьте любимые специи.
- Тушите блюдо около 10 минут, пока кабачки не станут мягкими.
- В конце добавьте плавленый сыр и перемешивайте до тех пор, пока он полностью не растает, а соус не станет однородным и кремовым.
Как и с чем подавать
Кабачки с сыром одинаково вкусные как в горячем, так и в охлажденном виде. Их вкусно есть с хрустящими гренками или свежим хлебом, которым удобно собирать соус. Также это блюдо можно подавать как гарнир к мясу.