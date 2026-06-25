Летний салат из печеных овощей: соус с укропом и чесноком делает его в разы вкуснее (видео)
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Может быть как основным блюдом, так и закуской к мясу
Лето — лучшее время готовить блюда из овощей, и этот салат из печеных кабачков, баклажана и перцев относится именно к таким. Овощи запекаются до мягкости и легкой румяности, а потом их заправляют кремовым соусом на основе майонеза, йогурта, укропа и чеснока. Получается блюдо, которое одновременно легкое и сытное, а готовится оно совсем просто.
Рецептом этого салата поделилась автор страницы olena.foodblog в Instagram.
Чтобы овощи запеклись равномерно, нарезайте их кусочками примерно одного размера. Если хочется более насыщенного вкуса, перец можно сначала подержать пару минут под грилем, чтобы кожица слегка подгорела, а потом снять ее перед подачей. Соус лучше готовить заранее, чтобы он успел немного настояться и чеснок отдал свой аромат.
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.
- баклажан — 1 шт.
- перец красный — 1 шт.
- перец оранжевый — 1 шт.
- растительное масло, соль, перец — по вкусу
Для соуса:
- майонез — 2 ст. л.
- густой йогурт — 3 ст. л.
- укроп — небольшой пучок
- чеснок — 2 зубчика
- соевый соус — 1 ст. л.
Для подачи:
- грецкие орехи — горсть, по желанию
Способ приготовления:
- Кабачки, баклажан и перцы нарезать крупными кусочками.
- Выложить овощи на противень, добавить растительное масло, соль и перец, перемешать.
- Запекать в духовке при 200 градусах около 20-25 минут, до мягкости и легкой румяности.
- Для соуса смешать майонез, йогурт, мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок и соевый соус.
- Остывшие или слегка теплые овощи заправить соусом и аккуратно перемешать.
- Перед подачей посыпать измельченными грецкими орехами.