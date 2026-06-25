Летний салат из печеных овощей: соус с укропом и чесноком делает его в разы вкуснее (видео)

Может быть как основным блюдом, так и закуской к мясу

Лето — лучшее время готовить блюда из овощей, и этот салат из печеных кабачков, баклажана и перцев относится именно к таким. Овощи запекаются до мягкости и легкой румяности, а потом их заправляют кремовым соусом на основе майонеза, йогурта, укропа и чеснока. Получается блюдо, которое одновременно легкое и сытное, а готовится оно совсем просто.

Рецептом этого салата поделилась автор страницы olena.foodblog в Instagram.

Чтобы овощи запеклись равномерно, нарезайте их кусочками примерно одного размера. Если хочется более насыщенного вкуса, перец можно сначала подержать пару минут под грилем, чтобы кожица слегка подгорела, а потом снять ее перед подачей. Соус лучше готовить заранее, чтобы он успел немного настояться и чеснок отдал свой аромат.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.

баклажан — 1 шт.

перец красный — 1 шт.

перец оранжевый — 1 шт.

растительное масло, соль, перец — по вкусу

Для соуса:

майонез — 2 ст. л.

густой йогурт — 3 ст. л.

укроп — небольшой пучок

чеснок — 2 зубчика

соевый соус — 1 ст. л.

Для подачи:

грецкие орехи — горсть, по желанию

Способ приготовления: