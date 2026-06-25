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Летний салат из печеных овощей: соус с укропом и чесноком делает его в разы вкуснее (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Салат из печеных овощей
Салат из печеных овощей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Может быть как основным блюдом, так и закуской к мясу

Лето — лучшее время готовить блюда из овощей, и этот салат из печеных кабачков, баклажана и перцев относится именно к таким. Овощи запекаются до мягкости и легкой румяности, а потом их заправляют кремовым соусом на основе майонеза, йогурта, укропа и чеснока. Получается блюдо, которое одновременно легкое и сытное, а готовится оно совсем просто.

Рецептом этого салата поделилась автор страницы olena.foodblog в Instagram.

Чтобы овощи запеклись равномерно, нарезайте их кусочками примерно одного размера. Если хочется более насыщенного вкуса, перец можно сначала подержать пару минут под грилем, чтобы кожица слегка подгорела, а потом снять ее перед подачей. Соус лучше готовить заранее, чтобы он успел немного настояться и чеснок отдал свой аромат.

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.
  • баклажан — 1 шт.
  • перец красный — 1 шт.
  • перец оранжевый — 1 шт.
  • растительное масло, соль, перец — по вкусу

Для соуса:

  • майонез — 2 ст. л.
  • густой йогурт — 3 ст. л.
  • укроп — небольшой пучок
  • чеснок — 2 зубчика
  • соевый соус — 1 ст. л.

Для подачи:

  • грецкие орехи — горсть, по желанию

Способ приготовления:

  1. Кабачки, баклажан и перцы нарезать крупными кусочками.
  2. Выложить овощи на противень, добавить растительное масло, соль и перец, перемешать.
  3. Запекать в духовке при 200 градусах около 20-25 минут, до мягкости и легкой румяности.
  4. Для соуса смешать майонез, йогурт, мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок и соевый соус.
  5. Остывшие или слегка теплые овощи заправить соусом и аккуратно перемешать.
  6. Перед подачей посыпать измельченными грецкими орехами.
Теги:
#Кабачки #Рецепты #Салат #Баклажан