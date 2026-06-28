Этот салат с кабачками и тунцом затмит любой ресторанный (видео)
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Легкое блюдо для летнего меню
Когда на улице жара, меньше всего хочется жирной еды. В такие дни на помощь приходят легкие блюда, которые не перегружают желудок, но при этом получаются по-настоящему сытными. Один из таких рецептов — итальянский салат с обжаренными на гриле кабачками, сладким печеным перцем и тунцом. Готовится он просто, а на вкус получается ярким и свежим.
Этим рецептом поделился итальянский YouTube-канал Ricette Sfiziose.
Перец для этого салата лучше запекать целиком, не разрезая, тогда он пропечется равномерно и кожица легко снимется после того, как овощи немного полежат под крышкой. Кабачки нарезайте максимально тонко, так как толстые ломтики будет сложнее прожарить равномерно, и они получатся жестче. Сковороду-гриль не нужно сильно смазывать маслом: легкого слоя достаточно, чтобы кабачки не прилипали, но и не стали жирными. А главное правило — не пожалейте времени и дайте салату постоять в холодильнике хотя бы пару часов, именно тогда все вкусы соединятся в одно целое.
Ингредиенты для салата с кабачками и тунцом
- кабачки — 3 шт.;
- перец красный — 1 шт.;
- перец желтый — 1 шт.;
- тунец в масле — 150 г;
- каперсы — 40 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.
Для заправки:
- оливковое масло первого холодного отжима — 60 мл;
- сок половины лимона;
- петрушка свежая — 1 горсть;
- соль — по вкусу;
- черный перец свежемолотый — по вкусу.
Как приготовить салат с кабачками и тунцом
- Перцы промойте целиком, обсушите и выложите на противень с пергаментом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке около 30 минут, пока кожица не почернеет и не покроется пузырьками.
- Готовые перцы переложите в миску и накройте крышкой — так они пропарятся и кожица снимется намного легче.
- Кабачки вымойте, отрежьте кончики и нарежьте вдоль ломтиками толщиной 1-2 мм.
- Разогрейте сковороду-гриль, слегка смажьте оливковым маслом и обжаривайте кабачки порциями с двух сторон, пока они не станут мягкими и не покроются характерными полосками от гриля.
- Остывшие перцы очистите от кожицы, удалите семена и плодоножки, нарежьте тонкими полосками.
- В большую миску переложите обжаренные кабачки, добавьте перец, каперсы и тунец.
- В отдельной миске смешайте оливковое масло, процеженный лимонный сок, измельченную петрушку, соль и черный перец. Взбейте до однородной эмульсии.
- Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте вилкой, чтобы не повредить ломтики кабачков.
- Накройте миску и оставьте салат в холодильнике минимум на два часа, чтобы все ингредиенты пропитались ароматами заправки.
Как подавать салат с кабачками и тунцом
Подавать такой салат лучше холодным в качестве легкого обеда или летнего ужина. Он отлично сочетается с хрустящим багетом или чиабаттой. Также салат можно подать как закуску перед основным блюдом или взять с собой на пикник в небольшом контейнере.