Этот салат с кабачками и тунцом затмит любой ресторанный (видео)

Легкое блюдо для летнего меню

Когда на улице жара, меньше всего хочется жирной еды. В такие дни на помощь приходят легкие блюда, которые не перегружают желудок, но при этом получаются по-настоящему сытными. Один из таких рецептов — итальянский салат с обжаренными на гриле кабачками, сладким печеным перцем и тунцом. Готовится он просто, а на вкус получается ярким и свежим.

Этим рецептом поделился итальянский YouTube-канал Ricette Sfiziose.

Перец для этого салата лучше запекать целиком, не разрезая, тогда он пропечется равномерно и кожица легко снимется после того, как овощи немного полежат под крышкой. Кабачки нарезайте максимально тонко, так как толстые ломтики будет сложнее прожарить равномерно, и они получатся жестче. Сковороду-гриль не нужно сильно смазывать маслом: легкого слоя достаточно, чтобы кабачки не прилипали, но и не стали жирными. А главное правило — не пожалейте времени и дайте салату постоять в холодильнике хотя бы пару часов, именно тогда все вкусы соединятся в одно целое.

Ингредиенты для салата с кабачками и тунцом

кабачки — 3 шт.;

перец красный — 1 шт.;

перец желтый — 1 шт.;

тунец в масле — 150 г;

каперсы — 40 г;

оливковое масло — 2 ст. л.

Для заправки:

оливковое масло первого холодного отжима — 60 мл;

сок половины лимона;

петрушка свежая — 1 горсть;

соль — по вкусу;

черный перец свежемолотый — по вкусу.

Как приготовить салат с кабачками и тунцом

Перцы промойте целиком, обсушите и выложите на противень с пергаментом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке около 30 минут, пока кожица не почернеет и не покроется пузырьками. Готовые перцы переложите в миску и накройте крышкой — так они пропарятся и кожица снимется намного легче. Кабачки вымойте, отрежьте кончики и нарежьте вдоль ломтиками толщиной 1-2 мм. Разогрейте сковороду-гриль, слегка смажьте оливковым маслом и обжаривайте кабачки порциями с двух сторон, пока они не станут мягкими и не покроются характерными полосками от гриля. Остывшие перцы очистите от кожицы, удалите семена и плодоножки, нарежьте тонкими полосками. В большую миску переложите обжаренные кабачки, добавьте перец, каперсы и тунец. В отдельной миске смешайте оливковое масло, процеженный лимонный сок, измельченную петрушку, соль и черный перец. Взбейте до однородной эмульсии. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте вилкой, чтобы не повредить ломтики кабачков. Накройте миску и оставьте салат в холодильнике минимум на два часа, чтобы все ингредиенты пропитались ароматами заправки.

Как подавать салат с кабачками и тунцом

Подавать такой салат лучше холодным в качестве легкого обеда или летнего ужина. Он отлично сочетается с хрустящим багетом или чиабаттой. Также салат можно подать как закуску перед основным блюдом или взять с собой на пикник в небольшом контейнере.