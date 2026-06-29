Огуречный лимонад с имбирем: освежающий напиток для жарких дней (видео)

Непривычный напиток утолит жажду в жару

Огуречный лимонад с имбирем — это напиток, который получается одновременно освежающим и пикантным. Сочетание свежего огурца, цитрусовых ноток лайма и легкой остроты имбиря делает его настоящей находкой для жаркого дня, а готовится он значительно быстрее, чем кажется на первый взгляд.

Этим освежающим рецептом поделилась фудблогерша flavorsbyvika в своем Instagram.

Главная особенность этого напитка — имбирный сироп, который можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до двух недель. То есть достаточно сделать сироп один раз, и в дальнейшем новую порцию лимонада можно будет сделать за пару минут. Огурцы для рецепта лучше выбирать без горечи, с тонкой кожицей.

Ингредиенты для имбирного сиропа:

имбирь — 100 г;

вода — 250 мл;

сахар — 200 г;

сок половины лимона.

Ингредиенты для лимонада:

огурец нарезанный — 4 стакана;

лайм очищенный — 4 шт.;

имбирный сироп — половина стакана;

вода — 2-4 стакана.

Способ приготовления:

Имбирь очистите и нарежьте или натрите на терке. Проварите имбирь с водой и сахаром на среднем огне 10-15 минут. В конце варки добавьте сок половины лимона и перемешайте. Сироп процедите через сито в чистую бутылку. В блендере или кухонном комбайне измельчите огурцы, очищенный лайм и часть воды (удобно делать это порциями, например по 2 стакана огурца, 2 лайма и стакан воды за раз). Полученную массу процедите через сито в графин или большую емкость. Добавьте оставшуюся воду по вкусу, имбирный сироп и тщательно перемешайте.

Как подавать огуречный лимонад

Огуречный лимонад с имбирем идеально подавать холодным, в высоких стаканах с кубиками льда. Для эффектной подачи можно добавить веточку мяты или тонкий кружочек огурца на край стакана.