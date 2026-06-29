Огуречный лимонад с имбирем: освежающий напиток для жарких дней (видео)
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Непривычный напиток утолит жажду в жару
Огуречный лимонад с имбирем — это напиток, который получается одновременно освежающим и пикантным. Сочетание свежего огурца, цитрусовых ноток лайма и легкой остроты имбиря делает его настоящей находкой для жаркого дня, а готовится он значительно быстрее, чем кажется на первый взгляд.
Этим освежающим рецептом поделилась фудблогерша flavorsbyvika в своем Instagram.
Главная особенность этого напитка — имбирный сироп, который можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до двух недель. То есть достаточно сделать сироп один раз, и в дальнейшем новую порцию лимонада можно будет сделать за пару минут. Огурцы для рецепта лучше выбирать без горечи, с тонкой кожицей.
Ингредиенты для имбирного сиропа:
- имбирь — 100 г;
- вода — 250 мл;
- сахар — 200 г;
- сок половины лимона.
Ингредиенты для лимонада:
- огурец нарезанный — 4 стакана;
- лайм очищенный — 4 шт.;
- имбирный сироп — половина стакана;
- вода — 2-4 стакана.
Способ приготовления:
- Имбирь очистите и нарежьте или натрите на терке.
- Проварите имбирь с водой и сахаром на среднем огне 10-15 минут.
- В конце варки добавьте сок половины лимона и перемешайте.
- Сироп процедите через сито в чистую бутылку.
- В блендере или кухонном комбайне измельчите огурцы, очищенный лайм и часть воды (удобно делать это порциями, например по 2 стакана огурца, 2 лайма и стакан воды за раз).
- Полученную массу процедите через сито в графин или большую емкость.
- Добавьте оставшуюся воду по вкусу, имбирный сироп и тщательно перемешайте.
Как подавать огуречный лимонад
Огуречный лимонад с имбирем идеально подавать холодным, в высоких стаканах с кубиками льда. Для эффектной подачи можно добавить веточку мяты или тонкий кружочек огурца на край стакана.