Когда готовить совсем не хочется: роскошная закуска из кабачков
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Такая закуска подойдет и как самостоятельное летнее блюдо, и как дополнение к легкому ужину
Летом, когда на улице жара, меньше всего хочется долго стоять у плиты. Поэтому в ходу простые блюда, которые готовятся быстро, а получаются сытными и вкусными. Именно такой вариант — закуска из обжаренных кабачков с ароматной сырной намазкой.
Рецептом блюда поделилась автор блога "У Катруси" в Instagram. Закуска получается легкой, но при этом сытной.
Чтобы кабачки получились с золотистой корочкой, а не размякли в масле, перед обжаркой их обязательно нужно посолить и дать постоять несколько минут, чтобы из овоща вышла лишняя влага.
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- помидоры — 1 шт.;
- плавленый сыр — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- мука — для обжарки;
- укроп — небольшой пучок;
- чеснок — 1-2 зубчика.
Способ приготовления:
- Кабачки нарезаем кружочками, солим и оставляем на несколько минут, чтобы вышла лишняя жидкость.
- Каждый кружочек обмакиваем в муку и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
- Укроп моем и мелко нарезаем, чеснок чистим и пропускаем через пресс.
- В отдельной миске смешиваем плавленый сыр, нарезанные помидоры, укроп, чеснок, сметану и майонез до однородной массы.
- На каждый обжаренный кружочек кабачка выкладываем ложку сырной массы.