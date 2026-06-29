Когда готовить совсем не хочется: роскошная закуска из кабачков

Такая закуска подойдет и как самостоятельное летнее блюдо, и как дополнение к легкому ужину

Летом, когда на улице жара, меньше всего хочется долго стоять у плиты. Поэтому в ходу простые блюда, которые готовятся быстро, а получаются сытными и вкусными. Именно такой вариант — закуска из обжаренных кабачков с ароматной сырной намазкой.

Рецептом блюда поделилась автор блога "У Катруси" в Instagram. Закуска получается легкой, но при этом сытной.

Чтобы кабачки получились с золотистой корочкой, а не размякли в масле, перед обжаркой их обязательно нужно посолить и дать постоять несколько минут, чтобы из овоща вышла лишняя влага.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

помидоры — 1 шт.;

плавленый сыр — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

мука — для обжарки;

укроп — небольшой пучок;

чеснок — 1-2 зубчика.

Способ приготовления: