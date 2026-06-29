Укр

Когда готовить совсем не хочется: роскошная закуска из кабачков

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Закуска из кабачков
Закуска из кабачков. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Такая закуска подойдет и как самостоятельное летнее блюдо, и как дополнение к легкому ужину

Летом, когда на улице жара, меньше всего хочется долго стоять у плиты. Поэтому в ходу простые блюда, которые готовятся быстро, а получаются сытными и вкусными. Именно такой вариант — закуска из обжаренных кабачков с ароматной сырной намазкой.

Рецептом блюда поделилась автор блога "У Катруси" в Instagram. Закуска получается легкой, но при этом сытной.

Чтобы кабачки получились с золотистой корочкой, а не размякли в масле, перед обжаркой их обязательно нужно посолить и дать постоять несколько минут, чтобы из овоща вышла лишняя влага.

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • помидоры — 1 шт.;
  • плавленый сыр — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • мука — для обжарки;
  • укроп — небольшой пучок;
  • чеснок — 1-2 зубчика.

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарезаем кружочками, солим и оставляем на несколько минут, чтобы вышла лишняя жидкость.
  2. Каждый кружочек обмакиваем в муку и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
  3. Укроп моем и мелко нарезаем, чеснок чистим и пропускаем через пресс.
  4. В отдельной миске смешиваем плавленый сыр, нарезанные помидоры, укроп, чеснок, сметану и майонез до однородной массы.
  5. На каждый обжаренный кружочек кабачка выкладываем ложку сырной массы.
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#Кабачки #Рецепты #Закуска