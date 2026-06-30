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Кремовое и натуральное: как приготовить шоколадное мороженое без сахара (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Шоколадное мороженое
Шоколадное мороженое. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Можно дополнить десерт измельченными орехами, кокосовой стружкой или несколькими листиками мяты

Лето — время, когда хочется чего-то холодного и сладкого, но не всегда полезного. Магазинное мороженое часто содержит сахар, красители и стабилизаторы, поэтому многие ищут альтернативу, которую можно приготовить из простых продуктов и не переживать за состав. Шоколадное мороженое на основе авокадо и банана как раз решает эту задачу. Оно получается кремовым, насыщенным и при этом полностью натуральным.

Таким рецептом поделилась фудблогер korolivska1 в Instagram.

Авокадо для мороженого нужно брать спелое, но не перезревшее. Мякоть должна быть мягкой и однородной, без волокон. Бананы лучше использовать тоже спелые, с темными точками на кожуре, потому что они слаще и легче превращаются в пюре. Финики предварительно стоит замочить в теплой воде на 10-15 минут, если они жестковаты, тогда блендер справится с ними без труда. Чем дольше масса взбивается в блендере, тем более гладкой и кремовой получится текстура мороженого.

Ингредиенты (на 3 порции)

  • авокадо — 1 шт.;
  • банан — 2 шт.;
  • какао-порошок — 2 ст. л.;
  • кокосовое молоко — 80 мл;
  • финики без косточки — 50 г.

Способ приготовления

  1. Авокадо разрезаем пополам, удаляем косточку и ложкой выбираем мякоть.
  2. Бананы очищаем и нарезаем кусочками.
  3. Авокадо, бананы, финики, какао и кокосовое молоко взбиваем блендером до однородности.
  4. Готовую смесь разливаем по формочкам для мороженого или в обычный контейнер.
  5. Отправляем в морозильную камеру минимум на 4 часа.
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#Рецепты #Мороженое #Авокадо #Банан #Десерт