Кремовое и натуральное: как приготовить шоколадное мороженое без сахара (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Можно дополнить десерт измельченными орехами, кокосовой стружкой или несколькими листиками мяты
Лето — время, когда хочется чего-то холодного и сладкого, но не всегда полезного. Магазинное мороженое часто содержит сахар, красители и стабилизаторы, поэтому многие ищут альтернативу, которую можно приготовить из простых продуктов и не переживать за состав. Шоколадное мороженое на основе авокадо и банана как раз решает эту задачу. Оно получается кремовым, насыщенным и при этом полностью натуральным.
Таким рецептом поделилась фудблогер korolivska1 в Instagram.
Авокадо для мороженого нужно брать спелое, но не перезревшее. Мякоть должна быть мягкой и однородной, без волокон. Бананы лучше использовать тоже спелые, с темными точками на кожуре, потому что они слаще и легче превращаются в пюре. Финики предварительно стоит замочить в теплой воде на 10-15 минут, если они жестковаты, тогда блендер справится с ними без труда. Чем дольше масса взбивается в блендере, тем более гладкой и кремовой получится текстура мороженого.
Ингредиенты (на 3 порции)
- авокадо — 1 шт.;
- банан — 2 шт.;
- какао-порошок — 2 ст. л.;
- кокосовое молоко — 80 мл;
- финики без косточки — 50 г.
Способ приготовления
- Авокадо разрезаем пополам, удаляем косточку и ложкой выбираем мякоть.
- Бананы очищаем и нарезаем кусочками.
- Авокадо, бананы, финики, какао и кокосовое молоко взбиваем блендером до однородности.
- Готовую смесь разливаем по формочкам для мороженого или в обычный контейнер.
- Отправляем в морозильную камеру минимум на 4 часа.