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Салат Ширази: блюдо из трех овощей, которое освежает в жару (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Салат из свежих овощей
Салат из свежих овощей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Микс овощей, который можно есть с лепешками или с мясом

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Когда на улице жара, хочется чего-то легкого, свежего и без долгой возни у плиты. Салат Ширази — как раз такое блюдо. Оно готовится из самых простых овощей, но за счет свежей мяты и лимонного сока получается ароматным и освежающим.

Как приготовить этот салат, показала фудблогер itsvegansis в Instagram.

Главный секрет этого салата — мелкая нарезка. Чем меньше кубики овощей, тем лучше они пропитываются заправкой и тем гармоничнее получается вкус. Лук лучше брать красный, он мягче обычного и не дает резкой горечи. Заправлять салат лимонным соком и маслом стоит непосредственно перед подачей, чтобы овощи не успели дать лишнюю жидкость.

Ингредиенты (на большую миску):

  • огурцы — 6 шт.;
  • помидоры крупные — 4 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • мята свежая — небольшой пучок;
  • лимон — 1 шт. (сок);
  • оливковое масло — по вкусу;
  • соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Огурцы, помидоры и красный лук моем и нарезаем очень мелкими кубиками.
  2. Мяту моем, обсушиваем и мелко режем.
  3. Все нарезанные овощи и мяту выкладываем в большую миску и перемешиваем.
  4. Салат заправляем свежевыжатым лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем по вкусу.
  5. Тщательно перемешиваем салат, чтобы заправка равномерно распределилась по всем овощам.

Традиционно салат Ширази подают с лепешкой или питой, в которую можно завернуть салат. Также он отлично сочетается с приготовленными на гриле мясом и рыбой.