Салат Ширази: блюдо из трех овощей, которое освежает в жару (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Микс овощей, который можно есть с лепешками или с мясом
Когда на улице жара, хочется чего-то легкого, свежего и без долгой возни у плиты. Салат Ширази — как раз такое блюдо. Оно готовится из самых простых овощей, но за счет свежей мяты и лимонного сока получается ароматным и освежающим.
Как приготовить этот салат, показала фудблогер itsvegansis в Instagram.
Главный секрет этого салата — мелкая нарезка. Чем меньше кубики овощей, тем лучше они пропитываются заправкой и тем гармоничнее получается вкус. Лук лучше брать красный, он мягче обычного и не дает резкой горечи. Заправлять салат лимонным соком и маслом стоит непосредственно перед подачей, чтобы овощи не успели дать лишнюю жидкость.
Ингредиенты (на большую миску):
- огурцы — 6 шт.;
- помидоры крупные — 4 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- мята свежая — небольшой пучок;
- лимон — 1 шт. (сок);
- оливковое масло — по вкусу;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Огурцы, помидоры и красный лук моем и нарезаем очень мелкими кубиками.
- Мяту моем, обсушиваем и мелко режем.
- Все нарезанные овощи и мяту выкладываем в большую миску и перемешиваем.
- Салат заправляем свежевыжатым лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем по вкусу.
- Тщательно перемешиваем салат, чтобы заправка равномерно распределилась по всем овощам.
Традиционно салат Ширази подают с лепешкой или питой, в которую можно завернуть салат. Также он отлично сочетается с приготовленными на гриле мясом и рыбой.