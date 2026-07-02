Освежает и насыщает: рецепт томатного супа сальморехо, который готовят без плиты
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Идеальное блюдо для жарких дней
Летняя жара — не повод отказываться от первых блюд, ведь можно просто готовить холодные супы. Одним из удачных вариантов обеда можно назвать испанский томатный суп сальморехо, который похож на гаспачо. Сальморехо готовится гуще, сытнее и почти всегда подается с добавками сверху, а не как жидкий напиток.
Таким рецептом поделилась фудблогерша picture_book_ в своем Instagram. Она показала, как приготовить сальморехо всего из пяти ингредиентов и без варки.
Как приготовить суп сальморехо
Ингредиенты:
- томаты — 1 кг;
- чеснок — 1 зубчик (без сердцевины);
- хлеб — 100 г;
- оливковое масло — 100 г;
- винный уксус — пару чайных ложек;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Томаты разрезать на части и удалить плодоножки.
- Хлеб нарезать кусочками и залить небольшим количеством воды, чтобы он размягчился.
- Томаты, размоченный хлеб и очищенный от сердцевины чеснок измельчить блендером до однородности.
- Полученную массу посолить, добавить винный уксус и продолжить взбивать, вливая тонкой струйкой оливковое масло. Суп должен загустеть и приборести кремовую текстуру.
- Готовый сальморехо убирать в холодильник минимум на час, чтобы он хорошо охладился.
Как и с чем подавать
Сальморехо подают холодным в глубоких тарелках или небольших пиалах. В классическом андалузском рецепте сверху выкладывают кусочки вареного яйца и хамон или бекон, но подойдет и обычная тонко нарезанная ветчина. Дополнительно суп можно сбрызнуть оливковым маслом и подать с хрустящими тостами или гренками.