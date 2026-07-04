Забудьте про сковороду: как приготовить нежные кабачковые оладьи с сыром и колбасой

Достаточно замешать тесто, а потом духовка сделает все сама

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В сезон кабачков самое время готовить новые блюда. Один из таких рецептов — кабачковые оладьи с начинкой, которые запекаются в духовке, а не жарятся в масле, поэтому получаются менее калорийными и более полезными.

Рецептом такого блюда поделилась в своем аккаунте в Instagram кулинарный блогер an.cookbook. Она готовит кабачковое тесто с начинкой из колбасы и сыра.

Ингредиенты для кабачковых оладьев

кабачки — 400 г

колбаса или сосиски — 100 г

сыр твердый — 70 г

яйцо крупное — 1 шт.

мука — 5 ст. л.

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — по вкусу

Как приготовить кабачковые оладьи с начинкой

Кабачок натираем на терке, солим и оставляем на 10-15 минут, чтобы вышла жидкость. Пока кабачок настаивается, натираем на терке колбасу и сыр. Отжимаем кабачок руками от лишнего сока и перекладываем в миску. Добавляем к кабачку яйцо, начинку из колбасы и сыра, муку и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем до однородности. Застилаем противень пергаментом и выкладываем тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

С чем подавать кабачковые оладьи

Такие оладьи вкусные и горячими, и остывшими. Подавать их можно со сметаной, легким йогуртовым соусом с зеленью или с кетчупом. Также оладьи подойдут для перекуса на работу или в качестве быстрого завтрака.