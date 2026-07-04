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Забудьте про сковороду: как приготовить нежные кабачковые оладьи с сыром и колбасой

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Кабачковые олади с начинкой
Кабачковые олади с начинкой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Достаточно замешать тесто, а потом духовка сделает все сама

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В сезон кабачков самое время готовить новые блюда. Один из таких рецептов — кабачковые оладьи с начинкой, которые запекаются в духовке, а не жарятся в масле, поэтому получаются менее калорийными и более полезными.

Рецептом такого блюда поделилась в своем аккаунте в Instagram кулинарный блогер an.cookbook. Она готовит кабачковое тесто с начинкой из колбасы и сыра.

Ингредиенты для кабачковых оладьев

  • кабачки — 400 г
  • колбаса или сосиски — 100 г
  • сыр твердый — 70 г
  • яйцо крупное — 1 шт.
  • мука — 5 ст. л.
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу

Как приготовить кабачковые оладьи с начинкой

  1. Кабачок натираем на терке, солим и оставляем на 10-15 минут, чтобы вышла жидкость.
  2. Пока кабачок настаивается, натираем на терке колбасу и сыр.
  3. Отжимаем кабачок руками от лишнего сока и перекладываем в миску.
  4. Добавляем к кабачку яйцо, начинку из колбасы и сыра, муку и разрыхлитель.
  5. Все хорошо перемешиваем до однородности.
  6. Застилаем противень пергаментом и выкладываем тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.
  7. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

С чем подавать кабачковые оладьи

Такие оладьи вкусные и горячими, и остывшими. Подавать их можно со сметаной, легким йогуртовым соусом с зеленью или с кетчупом. Также оладьи подойдут для перекуса на работу или в качестве быстрого завтрака.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Оладьи