Забудьте про сковороду: как приготовить нежные кабачковые оладьи с сыром и колбасой
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Достаточно замешать тесто, а потом духовка сделает все сама
В сезон кабачков самое время готовить новые блюда. Один из таких рецептов — кабачковые оладьи с начинкой, которые запекаются в духовке, а не жарятся в масле, поэтому получаются менее калорийными и более полезными.
Рецептом такого блюда поделилась в своем аккаунте в Instagram кулинарный блогер an.cookbook. Она готовит кабачковое тесто с начинкой из колбасы и сыра.
Ингредиенты для кабачковых оладьев
- кабачки — 400 г
- колбаса или сосиски — 100 г
- сыр твердый — 70 г
- яйцо крупное — 1 шт.
- мука — 5 ст. л.
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- соль — по вкусу
Как приготовить кабачковые оладьи с начинкой
- Кабачок натираем на терке, солим и оставляем на 10-15 минут, чтобы вышла жидкость.
- Пока кабачок настаивается, натираем на терке колбасу и сыр.
- Отжимаем кабачок руками от лишнего сока и перекладываем в миску.
- Добавляем к кабачку яйцо, начинку из колбасы и сыра, муку и разрыхлитель.
- Все хорошо перемешиваем до однородности.
- Застилаем противень пергаментом и выкладываем тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.
- Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
С чем подавать кабачковые оладьи
Такие оладьи вкусные и горячими, и остывшими. Подавать их можно со сметаной, легким йогуртовым соусом с зеленью или с кетчупом. Также оладьи подойдут для перекуса на работу или в качестве быстрого завтрака.