Сытный и холодный: как приготовить корейский суп кукси (видео)
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Настоящая находка для лета
Летом, когда даже мысль о горячем супе вызывает желание включить кондиционер, на помощь приходят холодные блюда. Мы рассказывали, как приготовить литовский холодный борщ. Еще один вариант холодного блюда — корейский кукси, суп с тонкой лапшой, говядиной, свежими овощами и ледяным бульоном. Он одновременно освежает и насыщает.
Как готовить этот суп, показал блогер leocoookss в своем Instagram.
Овощи для кукси нарезают максимально тонко, чтобы они равномерно пропитались заправкой и не перебивали вкус бульона. Сок, который выделяют посоленные овощи, не выливают, а добавляют в бульон. Благодаря этому его вкус получается насыщенным и слегка сладковатым.
Ингредиенты (3-4 порции):
Основа:
- корейская пшеничная лапша (или тонкие спагетти) – 350 г.
- говядина — 350 г,
- лук – 1 шт.,
- соевый соус — 2 ст. л.,
- чеснок — 2 зубчика,
- черный перец.
Овощная заправка (чуми):
- капуста белокочанная — 200 г,
- огурцы — 2 шт.,
- редис — 6-8 шт.,
- морковь — 1 шт.,
- кинза – большой пучок.
Специи для овощей:
- сахар – 1 ч. л.,
- рисовый уксус — 1,5 ст. л.,
- молотый кориандр — 0,5 ч. л.,
- паприка – 1 ч. л.,
- острый перец кочукара – 0,5-1 ч. л.,
- масло – 3 ст. л.
Бульон (мури):
- вода холодная — 1,2-1,5 л,
- помидоры — 2 шт.,
- огурец – 1 шт. (остаток),
- соевый соус — 4-5 ст. л.,
- рисовый уксус — 2 ст. л.,
- сахар — 1-1,5 ст. л.,
- соль,
- чеснок — 2-3 зубчика,
- чили по вкусу.
Дополнительно:
- кимчи — 150 г,
- яйца – 2-3 шт. (для омлета).
Способ приготовления:
- Капусту, редис, морковь и два огурца нарежьте максимально тонкой соломкой. Посолите овощи и оставьте на 15 минут. Когда они выделят сок, обязательно отожмите его в отдельную емкость — он понадобится для бульона. К отжатым овощам добавьте сахар, рисовый уксус и кориандр. Сверху выложите паприку с кочукару. Раскалите растительное масло на сковороде, залейте им специи и тщательно перемешайте всю овощную массу.
- Говядину нарежьте тонкими полосками и замаринуйте в соевом соусе с чесноком и перцем на 20-30 минут. Лук нарежьте полукольцами. Для лучшего вкуса обжарьте мясо вместе с луком на сильном огне до готовности.
- Из яиц поджарьте тонкие блинчики, остудите их и нарежьте тонкой соломкой.
- В холодную воду добавьте отжатый овощной сок. Добавьте мелко нарезанные помидоры и последний свежий огурец, нарезанный соломкой. Заправьте соевым соусом, уксусом, сахаром и солью. Добавьте измельченный чеснок, чили и мелко нарезанную кинзу.
- Поставьте бульон в холодильник минимум на час.
- Отварите лапшу, промойте ее холодной водой и разложите по глубоким тарелкам. Сверху выложите подготовленные овощи, обжаренное мясо, соломку из омлета и кимчи. Осторожно залейте все холодным бульоном.
Кукси подают максимально холодным. Для дополнительной прохолады в тарелку можно добавить пару кубиков льда.