Сытный и холодный: как приготовить корейский суп кукси (видео)

Настоящая находка для лета

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Летом, когда даже мысль о горячем супе вызывает желание включить кондиционер, на помощь приходят холодные блюда. Мы рассказывали, как приготовить литовский холодный борщ. Еще один вариант холодного блюда — корейский кукси, суп с тонкой лапшой, говядиной, свежими овощами и ледяным бульоном. Он одновременно освежает и насыщает.

Как готовить этот суп, показал блогер leocoookss в своем Instagram.

Овощи для кукси нарезают максимально тонко, чтобы они равномерно пропитались заправкой и не перебивали вкус бульона. Сок, который выделяют посоленные овощи, не выливают, а добавляют в бульон. Благодаря этому его вкус получается насыщенным и слегка сладковатым.

Ингредиенты (3-4 порции):

Основа:

корейская пшеничная лапша (или тонкие спагетти) – 350 г.

говядина — 350 г,

лук – 1 шт.,

соевый соус — 2 ст. л.,

чеснок — 2 зубчика,

черный перец.

Овощная заправка (чуми):

капуста белокочанная — 200 г,

огурцы — 2 шт.,

редис — 6-8 шт.,

морковь — 1 шт.,

кинза – большой пучок.

Специи для овощей:

сахар – 1 ч. л.,

рисовый уксус — 1,5 ст. л.,

молотый кориандр — 0,5 ч. л.,

паприка – 1 ч. л.,

острый перец кочукара – 0,5-1 ч. л.,

масло – 3 ст. л.

Бульон (мури):

вода холодная — 1,2-1,5 л,

помидоры — 2 шт.,

огурец – 1 шт. (остаток),

соевый соус — 4-5 ст. л.,

рисовый уксус — 2 ст. л.,

сахар — 1-1,5 ст. л.,

соль,

чеснок — 2-3 зубчика,

чили по вкусу.

Дополнительно:

кимчи — 150 г,

яйца – 2-3 шт. (для омлета).

Способ приготовления:

Капусту, редис, морковь и два огурца нарежьте максимально тонкой соломкой. Посолите овощи и оставьте на 15 минут. Когда они выделят сок, обязательно отожмите его в отдельную емкость — он понадобится для бульона. К отжатым овощам добавьте сахар, рисовый уксус и кориандр. Сверху выложите паприку с кочукару. Раскалите растительное масло на сковороде, залейте им специи и тщательно перемешайте всю овощную массу. Говядину нарежьте тонкими полосками и замаринуйте в соевом соусе с чесноком и перцем на 20-30 минут. Лук нарежьте полукольцами. Для лучшего вкуса обжарьте мясо вместе с луком на сильном огне до готовности. Из яиц поджарьте тонкие блинчики, остудите их и нарежьте тонкой соломкой. В холодную воду добавьте отжатый овощной сок. Добавьте мелко нарезанные помидоры и последний свежий огурец, нарезанный соломкой. Заправьте соевым соусом, уксусом, сахаром и солью. Добавьте измельченный чеснок, чили и мелко нарезанную кинзу. Поставьте бульон в холодильник минимум на час. Отварите лапшу, промойте ее холодной водой и разложите по глубоким тарелкам. Сверху выложите подготовленные овощи, обжаренное мясо, соломку из омлета и кимчи. Осторожно залейте все холодным бульоном.

Кукси подают максимально холодным. Для дополнительной прохолады в тарелку можно добавить пару кубиков льда.