Сочная кабачковая пицца на сковороде: идея для легкого ужина без духовки (видео)
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Вкусное и сытное блюдо
Сезон кабачков в самом разгаре, и именно сейчас они становятся основой для множества легких и полезных блюд, в частности из кабачков с сыром, оладий и запеканок. А сегодня мы предлагаем необычный вариант быстрого блюда – кабачковую пиццу на сковороде, сочетающую нежную овощную основу и любимую пиццу в более легком формате. Для лучшего результата следует выбирать молодые кабачки с тонкой кожицей и минимальным количеством семян, ведь они дают меньше влаги и лучше держат форму. Важно также тщательно отжимать кабачковую массу, чтобы основание не было водянистым и не распадалось во время жарки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria_radostnaya".
Как приготовить кабачковую пиццу
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- цельнозерновая мука – 2 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- специи – по вкусу;
- масло авокадо – 5 г;
- томат – 1 шт.;
- мясо – по вкусу;
- твердый сыр – по вкусу;
Способ приготовления:
- Кабачок натереть на большой терке, посолить и оставить на 15 минут для выделения сока.
- Тщательно отжать лишнюю жидкость, чтобы основание не было водянистым.
- Добавить яйцо, цельнозерновую муку и специи, после чего перемешать до однородной массы.
- Разогреть сковороду, смазать ее растительным маслом и выложить кабачковую массу, формируя ровный блин.
- Жарить основание на среднем огне 5–7 минут до образования плотной корочки.
- Перевернуть основание и выложить нарезанный томат, мясо и сыр.
- Накрыть крышкой и готовить еще 5–7 минут до расплавления сыра и полной готовности блюда.
Как и с чем подавать
Кабачковую пиццу лучше всего подавать сразу после приготовления, когда основа остается хрустящей, а сыр расплавленным и тягучим. Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью, в частности, базиликом или петрушкой, что подчеркнет овощной вкус. В качестве соусов хорошо подойдут легкий йогуртовый соус, сметана с чесноком или томатный соус. Кушанье можно дополнить свежим салатом или запеченными овощами для более сбалансированного приема пищи.
Этот рецепт позволяет превратить привычные кабачки в полноценное блюдо, сочетающее простоту приготовления и насыщенный вкус. Благодаря универсальной основе вариации начинки можно изменять в зависимости от предпочтений, создавая новые сочетания каждый раз.