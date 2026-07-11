Этот салат из кабачка покорил всех: нежный соус делает его невероятно вкусным (видео)

Кабачок – это один из самых популярных сезонных овощей лета, который ценят нежный вкус, низкую калорийность и универсальность в приготовлении.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Именно в этот период на кухнях появляются разнообразные блюда из молодых кабачков: от запеканок и рулетов до знаменитой пиццы, которая стала популярной альтернативой классической выпечке. Сегодня предлагаем приготовить легкий салат из запеченного кабачка, сочного помидора и кремового соуса, отлично подчеркивающего вкус овощей. Для лучшего результата следует выбирать молодые кабачки с тонкой кожицей и плотной мякотью, а помидоры — спелые, но не слишком водянистые, чтобы блюдо сохранило приятную текстуру.

Во время приготовления важно пересушить кабачок в духовке: он должен оставаться мягким внутри, но с легкой запеченной корочкой. Если овощи выделяют много сока, их можно немного промокнуть бумажным полотенцем после нарезки. Для соуса лучше использовать качественную сметану без лишней кислинки и свежий укроп – именно эти ингредиенты придают салату нежность и аромат. По желанию творожный компонент можно заменить другим сливочным творогом, а для более пикантного вкуса добавить немного лимонного сока, острого перца или сушеных трав. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gotuemo_z_yanou".

Как приготовить салат из кабачков и помидоров

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

помидор — 1/2 шт.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

паприка – по вкусу;

сухой чеснок – по вкусу.

Для соуса:

сметана — 2 ст. л.;

сливочный сыр "Филадельфия" — 1,5 ст. л.;

дижонская горчица – 1 ч. л.;

чеснок – 1 зубчик;

укроп – несколько веточек.

Способ приготовления:

Нарезать кабачок тонкими полосками или пластинками, добавить соль, черный перец, паприку и сухой чеснок, перемешать. Выложить кабачок на противень, застеленный пергаментом, и запекать при температуре 180 °C в течение 25–30 минут до мягкости и легкой румяности. Дать запеченному кабачку остыть, чтобы салат не стал слишком редким из-за теплых овощей. Приготовить соус: соединить сметану, сливочный сыр, дижонскую горчицу, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп, тщательно перемешать до однородной консистенции. Нарезать помидор небольшими кусочками, добавить в кабачок, заправить соусом и аккуратно перемешать.

Как и с чем подавать

Такой салат лучше подавать охлажденным или комнатной температуры, когда все вкусы хорошо сочетаются. Блюдо можно украсить свежей зеленью, несколькими каплями оливкового масла или щепоткой паприки. Она прекрасно дополнит мясные и рыбные блюда, запеченный картофель, тосты или может стать легким самостоятельным ужином. Для более сытного варианта к салату можно добавить вареное яйцо, куриное филе, фету или обжаренные семена.

Этот кабачковый салат – простой пример того, как сезонные овощи могут превратиться в полноценное блюдо с интересным вкусом. Нежный соус, сочный помидор и запеченный кабачок создают гармоничное сочетание, которое следует повторять в течение всего летнего сезона.