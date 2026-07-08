Овсянка с курицей и грибами на завтрак: сытно, быстро и почти без масла (видео)
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Овсянка — одно из самых популярных блюд на завтрак
Утро часто начинается с одного и того же вопроса — что приготовить на завтрак, чтобы было и вкусно, и полезно, и не отняло много времени. Есть блюдо, которое решает все три задачи сразу — овсянка с курицей и грибами. Это не приторная сладкая каша, а полноценное сытное блюдо с мясом и овощами, которое подойдет даже тем, кто обычно пропускает завтрак.
Рецептом такой овсянки поделился в Instagram кулинарный блогер под ником mil_alexx. Готовится блюдо буквально за 20-25 минут и не требует никаких сложных манипуляций у плиты.
Как приготовить овсянку с курицей и грибами
Ингредиенты:
- куриное филе — 200 г;
- шампиньоны — 400 г;
- овсяные хлопья — 100 г;
- молоко — 150 мл;
- вода — 300 мл;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — 1 ч. л.;
- зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок;
- твердый сыр тертый — 30 г.
Способ приготовления:
- Грибы нарезаем некрупными кусочками и обжариваем на сухой сковороде без масла 8-10 минут, пока не испарится вся влага.
- Вливаем чайную ложку масла, добавляем нарезанное куриное филе, солим и перчим. Обжариваем, помешивая, около 7 минут, пока курица не побелеет.
- Всыпаем сухие овсяные хлопья, вливаем воду и молоко. Накрываем крышкой и готовим на слабом огне 12-15 минут, периодически помешивая, чтобы каша не пристала ко дну.
- Снимаем с огня, добавляем тертый сыр и рубленую зелень, перемешиваем до однородности.
Овсянку лучше подавать горячей. Дополнительно блюдо можно посыпать щепоткой тертого сыра или свежемолотым перцем. Такая каша хорошо сочетается с ломтиком цельнозернового хлеба и чашкой несладкого чая или кофе.