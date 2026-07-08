Овсянка с курицей и грибами на завтрак: сытно, быстро и почти без масла (видео)

Овсянка — одно из самых популярных блюд на завтрак

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Утро часто начинается с одного и того же вопроса — что приготовить на завтрак, чтобы было и вкусно, и полезно, и не отняло много времени. Есть блюдо, которое решает все три задачи сразу — овсянка с курицей и грибами. Это не приторная сладкая каша, а полноценное сытное блюдо с мясом и овощами, которое подойдет даже тем, кто обычно пропускает завтрак.

Рецептом такой овсянки поделился в Instagram кулинарный блогер под ником mil_alexx. Готовится блюдо буквально за 20-25 минут и не требует никаких сложных манипуляций у плиты.

Как приготовить овсянку с курицей и грибами

Ингредиенты:

куриное филе — 200 г;

шампиньоны — 400 г;

овсяные хлопья — 100 г;

молоко — 150 мл;

вода — 300 мл;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ч. л.;

зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок;

твердый сыр тертый — 30 г.

Способ приготовления:

Грибы нарезаем некрупными кусочками и обжариваем на сухой сковороде без масла 8-10 минут, пока не испарится вся влага. Вливаем чайную ложку масла, добавляем нарезанное куриное филе, солим и перчим. Обжариваем, помешивая, около 7 минут, пока курица не побелеет. Всыпаем сухие овсяные хлопья, вливаем воду и молоко. Накрываем крышкой и готовим на слабом огне 12-15 минут, периодически помешивая, чтобы каша не пристала ко дну. Снимаем с огня, добавляем тертый сыр и рубленую зелень, перемешиваем до однородности.

Овсянку лучше подавать горячей. Дополнительно блюдо можно посыпать щепоткой тертого сыра или свежемолотым перцем. Такая каша хорошо сочетается с ломтиком цельнозернового хлеба и чашкой несладкого чая или кофе.