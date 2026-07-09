Немецкий макаронный салат: сытное блюдо на большую компанию (видео)

Сытное и простое в приготовлении блюдо

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Макаронный салат — популярное блюдо в немецкой кухне, которое часто готовят на семейные обеды, пикники или праздничный стол.

Рецептом одного из таких блюд поделилась автор Instagram-аккаунта bakingfey. Салат получается сытным благодаря пасте и яйцам, а овощи добавляют свежести и хруста.

Как приготовить салат из макарон с овощами

Пасту для салата важно не переварить, иначе готовое блюдо получится слишком мягким и будет разваливаться при перемешивании с остальными ингредиентами. Заправку лучше готовить заранее и дать ей немного настояться в холодильнике, тогда вкусы соединятся лучше.

Ингредиенты

Для салата:

макароны (сухие) — 250 г

кукуруза — 70 г

зеленый горошек замороженный — 70 г

маринованные огурцы — 3-4 шт

морковь — 1 шт

красный сладкий перец — 1 шт

яйца вареные — 4-5 шт

Для заправки:

йогурт — 250 мл

майонез — 2 ст. л.

желтки из вареных яиц

кетчуп — 1 ст. л.

горчица — 1 ч. л.

рассол от огурцов — 3-4 ст. л.

сок половины лимона

соль — 1 ч. л.

свежий укроп рубленый — 1 ст. л.

Приготовление