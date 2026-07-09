Немецкий макаронный салат: сытное блюдо на большую компанию (видео)
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Сытное и простое в приготовлении блюдо
Макаронный салат — популярное блюдо в немецкой кухне, которое часто готовят на семейные обеды, пикники или праздничный стол.
Рецептом одного из таких блюд поделилась автор Instagram-аккаунта bakingfey. Салат получается сытным благодаря пасте и яйцам, а овощи добавляют свежести и хруста.
Как приготовить салат из макарон с овощами
Пасту для салата важно не переварить, иначе готовое блюдо получится слишком мягким и будет разваливаться при перемешивании с остальными ингредиентами. Заправку лучше готовить заранее и дать ей немного настояться в холодильнике, тогда вкусы соединятся лучше.
Ингредиенты
Для салата:
- макароны (сухие) — 250 г
- кукуруза — 70 г
- зеленый горошек замороженный — 70 г
- маринованные огурцы — 3-4 шт
- морковь — 1 шт
- красный сладкий перец — 1 шт
- яйца вареные — 4-5 шт
Для заправки:
- йогурт — 250 мл
- майонез — 2 ст. л.
- желтки из вареных яиц
- кетчуп — 1 ст. л.
- горчица — 1 ч. л.
- рассол от огурцов — 3-4 ст. л.
- сок половины лимона
- соль — 1 ч. л.
- свежий укроп рубленый — 1 ст. л.
Приготовление
- Макароны варим до состояния аль денте, откидываем на дуршлаг и промываем холодной водой.
- Замороженный горошек отвариваем 2-3 минуты в том же кипятке, в котором варились макароны, затем откидываем на дуршлаг.
- Морковь натираем на мелкой терке.
- Маринованные огурцы и сладкий перец нарезаем мелкими кубиками.
- Вареные яйца разрезаем пополам, отделяем желтки от белков.
- Белки нарезаем небольшими кусочками.
- В большой миске соединяем макароны, кукурузу, горошек, огурцы, морковь, перец и белки.
- Для заправки желтки разминаем вилкой вместе с майонезом, кетчупом и горчицей.
- Добавляем йогурт, рассол, лимонный сок, соль и укроп, перемешиваем до однородности.
- Заливаем заправкой салат и хорошо перемешиваем.