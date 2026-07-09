Укр

Немецкий макаронный салат: сытное блюдо на большую компанию (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат из макарон с овощами
Салат из макарон с овощами. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сытное и простое в приготовлении блюдо

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Макаронный салат — популярное блюдо в немецкой кухне, которое часто готовят на семейные обеды, пикники или праздничный стол.

Рецептом одного из таких блюд поделилась автор Instagram-аккаунта bakingfey. Салат получается сытным благодаря пасте и яйцам, а овощи добавляют свежести и хруста.

Как приготовить салат из макарон с овощами

Пасту для салата важно не переварить, иначе готовое блюдо получится слишком мягким и будет разваливаться при перемешивании с остальными ингредиентами. Заправку лучше готовить заранее и дать ей немного настояться в холодильнике, тогда вкусы соединятся лучше.

Ингредиенты

Для салата:

  • макароны (сухие) — 250 г
  • кукуруза — 70 г
  • зеленый горошек замороженный — 70 г
  • маринованные огурцы — 3-4 шт
  • морковь — 1 шт
  • красный сладкий перец — 1 шт
  • яйца вареные — 4-5 шт

Для заправки:

  • йогурт — 250 мл
  • майонез — 2 ст. л.
  • желтки из вареных яиц
  • кетчуп — 1 ст. л.
  • горчица — 1 ч. л.
  • рассол от огурцов — 3-4 ст. л.
  • сок половины лимона
  • соль — 1 ч. л.
  • свежий укроп рубленый — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Макароны варим до состояния аль денте, откидываем на дуршлаг и промываем холодной водой.
  2. Замороженный горошек отвариваем 2-3 минуты в том же кипятке, в котором варились макароны, затем откидываем на дуршлаг.
  3. Морковь натираем на мелкой терке.
  4. Маринованные огурцы и сладкий перец нарезаем мелкими кубиками.
  5. Вареные яйца разрезаем пополам, отделяем желтки от белков.
  6. Белки нарезаем небольшими кусочками.
  7. В большой миске соединяем макароны, кукурузу, горошек, огурцы, морковь, перец и белки.
  8. Для заправки желтки разминаем вилкой вместе с майонезом, кетчупом и горчицей.
  9. Добавляем йогурт, рассол, лимонный сок, соль и укроп, перемешиваем до однородности.
  10. Заливаем заправкой салат и хорошо перемешиваем.
Теги:
#Овощи #Рецепты #Салат #Макароны