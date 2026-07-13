Нежинский салат на зиму: хрустящие огурцы с горчичной ноткой, которые разлетаются с полок кладовой

Готовится салат просто, а хранится всю зиму, не теряя хруста

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Сезон домашних заготовок в разгаре, и один из самых популярных вариантов на зиму — хрустящие маринованные огурцы. Нежинский салат отличается от привычных заготовок тем, что в маринад добавляют дижонскую горчицу, которая дает легкую пикантную нотку и особенный аромат.

Как приготовить такой салат, рассказала автор аккаунта receptoria_18 в Instagram.

Перед засолкой огурцы обязательно нужно подержать в соли. Это уберет лишнюю жидкость и сделает будущую заготовку более хрустящей. Используйте только свежие, крепкие огурцы без пустот внутри, а банки и крышки заранее простерилизуйте, чтобы заготовка хорошо хранилась всю зиму.

Ингредиенты

огурцы — 2 кг

соль (для засолки огурцов) — 2 ст. л.

Для маринада:

уксус — 250 мл

сахар — 300 г

дижонская горчица — 2–3 ст. л.

Приготовление