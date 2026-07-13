Нежинский салат на зиму: хрустящие огурцы с горчичной ноткой, которые разлетаются с полок кладовой
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Готовится салат просто, а хранится всю зиму, не теряя хруста
Сезон домашних заготовок в разгаре, и один из самых популярных вариантов на зиму — хрустящие маринованные огурцы. Нежинский салат отличается от привычных заготовок тем, что в маринад добавляют дижонскую горчицу, которая дает легкую пикантную нотку и особенный аромат.
Как приготовить такой салат, рассказала автор аккаунта receptoria_18 в Instagram.
Перед засолкой огурцы обязательно нужно подержать в соли. Это уберет лишнюю жидкость и сделает будущую заготовку более хрустящей. Используйте только свежие, крепкие огурцы без пустот внутри, а банки и крышки заранее простерилизуйте, чтобы заготовка хорошо хранилась всю зиму.
Ингредиенты
- огурцы — 2 кг
- соль (для засолки огурцов) — 2 ст. л.
Для маринада:
- уксус — 250 мл
- сахар — 300 г
- дижонская горчица — 2–3 ст. л.
Приготовление
- Огурцы моем, нарезаем произвольно, посыпаем солью и оставляем на 1,5 часа.
- По истечении времени промываем огурцы холодной проточной водой, чтобы убрать лишнюю соль.
- Готовим маринад: смешиваем уксус, сахар и дижонскую горчицу.
- Заливаем промытые огурцы маринадом, ставим на огонь и варим 5 минут с момента закипания.
- Раскладываем горячую заготовку по стерилизованным банкам, сразу закатываем крышками.
- Банки переворачиваем вверх дном, укутываем плотным покрывалом и оставляем до полного остывания.