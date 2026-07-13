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Нежинский салат на зиму: хрустящие огурцы с горчичной ноткой, которые разлетаются с полок кладовой

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Салат из огурцов на зиму
Салат из огурцов на зиму. Фото Коллаж "Телеграфа"

Готовится салат просто, а хранится всю зиму, не теряя хруста

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Сезон домашних заготовок в разгаре, и один из самых популярных вариантов на зиму — хрустящие маринованные огурцы. Нежинский салат отличается от привычных заготовок тем, что в маринад добавляют дижонскую горчицу, которая дает легкую пикантную нотку и особенный аромат.

Как приготовить такой салат, рассказала автор аккаунта receptoria_18 в Instagram.

Перед засолкой огурцы обязательно нужно подержать в соли. Это уберет лишнюю жидкость и сделает будущую заготовку более хрустящей. Используйте только свежие, крепкие огурцы без пустот внутри, а банки и крышки заранее простерилизуйте, чтобы заготовка хорошо хранилась всю зиму.

Ингредиенты

  • огурцы — 2 кг
  • соль (для засолки огурцов) — 2 ст. л.

Для маринада:

  • уксус — 250 мл
  • сахар — 300 г
  • дижонская горчица — 2–3 ст. л.

Приготовление

  1. Огурцы моем, нарезаем произвольно, посыпаем солью и оставляем на 1,5 часа.
  2. По истечении времени промываем огурцы холодной проточной водой, чтобы убрать лишнюю соль.
  3. Готовим маринад: смешиваем уксус, сахар и дижонскую горчицу.
  4. Заливаем промытые огурцы маринадом, ставим на огонь и варим 5 минут с момента закипания.
  5. Раскладываем горячую заготовку по стерилизованным банкам, сразу закатываем крышками.
  6. Банки переворачиваем вверх дном, укутываем плотным покрывалом и оставляем до полного остывания.
Теги:
#Рецепты #Огурцы #Консервированные огурцы