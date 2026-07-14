Овощное ассорти с грибами на зиму: заготовка, которая заменит сразу несколько банок соленья

Заготовка из огурцов, перца, моркови и шампиньонов в одной банке

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Домашние заготовки на зиму удобны тем, что в одной банке можно совместить сразу несколько овощей и получить оригинальную закуску. Один из таких вариантов — овощное ассорти с шампиньонами. В него входят огурцы, болгарский перец, морковь, цветная капуста и грибы, а маринад делает вкус ярким и в меру острым.

Рецептом заготовки поделилась автор аккаунта ptashka_nadia.77 в Instagram. Готовится ассорти в два этапа. Сначала овощи выдерживают в солевом растворе, а затем заливают маринадом и стерилизуют.

Для этой заготовки лучше брать мелкие шампиньоны, потому что они плотнее и лучше держат форму после стерилизации. Овощи старайтесь нарезать одинаковыми кусочками, чтобы они равномерно промариновались, а горький перец добавляйте по своему вкусу, ведь именно от него зависит острота готовой закуски.

Ингредиенты

огурцы — 2 кг

шампиньоны (мелкие) — 500 г

болгарский перец — 1 кг

морковь — 200 г

лук — 500 г (по желанию)

цветная капуста — 300 г

горький перец — 30 г

Для солевого раствора:

вода — 2,5 л

каменная соль — 1 полный стакан с горкой (250 мл)

Для маринада:

вода — 5 стаканов по 250 мл

сахар — 3 стакана

уксус 9% — 2 стакана

Приготовление

Овощи моем и нарезаем, смешиваем с шампиньонами. Заливаем овощи солевым раствором и оставляем на 2 часа, периодически перемешивая. Сливаем рассол, овощи плотно раскладываем по чистым банкам. Кипятим маринад и заливаем им банки с овощами. Накрываем банки крышками и стерилизуем 7 минут после закипания воды. Герметично закручиваем банки, переворачиваем вверх дном и укутываем до полного остывания.

Как подавать

Овощное ассорти с шампиньонами станет отличной закуской к мясным и картофельным блюдам. Оно хорошо сочетается с жареным мясом, домашней колбасой и печеным картофелем, а зимой станет ярким дополнением к праздничному столу.