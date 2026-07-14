Овощное ассорти с грибами на зиму: заготовка, которая заменит сразу несколько банок соленья
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Заготовка из огурцов, перца, моркови и шампиньонов в одной банке
Домашние заготовки на зиму удобны тем, что в одной банке можно совместить сразу несколько овощей и получить оригинальную закуску. Один из таких вариантов — овощное ассорти с шампиньонами. В него входят огурцы, болгарский перец, морковь, цветная капуста и грибы, а маринад делает вкус ярким и в меру острым.
Рецептом заготовки поделилась автор аккаунта ptashka_nadia.77 в Instagram. Готовится ассорти в два этапа. Сначала овощи выдерживают в солевом растворе, а затем заливают маринадом и стерилизуют.
Для этой заготовки лучше брать мелкие шампиньоны, потому что они плотнее и лучше держат форму после стерилизации. Овощи старайтесь нарезать одинаковыми кусочками, чтобы они равномерно промариновались, а горький перец добавляйте по своему вкусу, ведь именно от него зависит острота готовой закуски.
Ингредиенты
- огурцы — 2 кг
- шампиньоны (мелкие) — 500 г
- болгарский перец — 1 кг
- морковь — 200 г
- лук — 500 г (по желанию)
- цветная капуста — 300 г
- горький перец — 30 г
Для солевого раствора:
- вода — 2,5 л
- каменная соль — 1 полный стакан с горкой (250 мл)
Для маринада:
- вода — 5 стаканов по 250 мл
- сахар — 3 стакана
- уксус 9% — 2 стакана
Приготовление
- Овощи моем и нарезаем, смешиваем с шампиньонами.
- Заливаем овощи солевым раствором и оставляем на 2 часа, периодически перемешивая.
- Сливаем рассол, овощи плотно раскладываем по чистым банкам.
- Кипятим маринад и заливаем им банки с овощами.
- Накрываем банки крышками и стерилизуем 7 минут после закипания воды.
- Герметично закручиваем банки, переворачиваем вверх дном и укутываем до полного остывания.
Как подавать
Овощное ассорти с шампиньонами станет отличной закуской к мясным и картофельным блюдам. Оно хорошо сочетается с жареным мясом, домашней колбасой и печеным картофелем, а зимой станет ярким дополнением к праздничному столу.