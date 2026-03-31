Улюблені паски з цільнозернового борошна

Приготуйте м'які та ароматні паски з цільнозернового борошна — смачно, ситно і трохи корисніше за класичні

Паски — це обов'язкова частина великоднього столу, але їх можна приготувати не лише за класичним рецептом. Наприклад, можна замінити звичайне борошно на цільнозернове і отримати насиченіший смак та цікаву текстуру. При цьому випічка все одно вийде м'якою та ароматною.

Цей рецепт пасок підійде тим, хто намагається обирати корисніші інгредієнти, не відмовляючись від улюблених страв. Цільнозернове борошно надає випічці легкої горіхової нотки і робить її ситнішою, а класична технологія приготування допомагає зберегти повітряність, за яку люблять класичні паски.

Інгредієнти:

250–300 мл теплого молока

7–10 г сухих дріжджів (або 25 г свіжих)

350-400 г цільнозернового борошна

1 яйце + 1 жовток

120-150 г цукру

1 ч. л. ванільного цукру

80–100 г вершкового масла (м’якого)

дрібка солі

80-100 г родзинок

Для глазурі:

1 білок

120-150 г цукрової пудри

кондитерська посипка для прикраси

Як приготувати: