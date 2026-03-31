Любимые паски из цельнозерновой муки
Приготовьте мягкие и ароматные паски из цельнозерновой муки — вкусно, сытно и немного полезнее классических
Паски — это обязательная часть пасхального стола, но их можно приготовить не только по классическому рецепту. Например, можно заменить обычную муку на цельнозерновую и получить более насыщенный вкус и интересную текстуру. При этом выпечка все равно получится мягкой и ароматной.
Этот рецепт пасок подойдет тем, кто старается выбирать более полезные ингредиенты, не отказываясь от любимых блюд. Цельнозерновая мука придает выпечке легкую ореховую нотку и делает ее более сытной, а классическая технология приготовления помогает сохранить воздушность, за которую любят классические паски.
Ингредиенты:
- 250–300 мл теплого молока
- 7–10 г сухих дрожжей (или 25 г свежих)
- 350–400 г цельнозерновой муки
- 1 яйцо + 1 желток
- 120–150 г сахара
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 80–100 г сливочного масла (мягкого)
- щепотка соли
- 80–100 г изюма
Для глазури:
- 1 белок
- 120–150 г сахарной пудры
- кондитерская посыпка для украшения
Как приготовить:
1. Приготовьте опару. Разведите дрожжи в теплом молоке и оставьте на 15 минут. 100 г цельнозерновой муки смешайте с солью и влейте туда молоко. Перемешайте, накройте влажной салфеткой и оставьте на 30 минут.
2. Яйцо и желток разотрите с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте яйца и сливочное масло к опаре. Хорошо размешайте и постепенно всыпьте оставшуюся муку. Замесите мягкое тесто, снова накройте салфеткой и оставьте на 1 час. Совет! Дрожжевое тесто не любит холода и сквозняков. Даже уже подошедшее и вымешанное тесто для паски ставьте только в разогретую духовку.
3. Обомните тесто, вмешайте изюм и оставьте еще на 40 минут. Заполните тестом формы до половины, накройте и дайте постоять 30-40 минут.
4. Разогрейте духовку до 100 С и поставьте в нее формы на 10 минут. Затем увеличьте температуру до 180 С и выпекайте паску около 30 минут до готовности.
5. Для глазури взбейте белок с сахарной пудрой до плотности и блеска. Покройте глазурью остывшие паски и украсьте их цветной посыпкой.