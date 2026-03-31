Любимые паски из цельнозерновой муки

Приготовьте мягкие и ароматные паски из цельнозерновой муки — вкусно, сытно и немного полезнее классических

Паски — это обязательная часть пасхального стола, но их можно приготовить не только по классическому рецепту. Например, можно заменить обычную муку на цельнозерновую и получить более насыщенный вкус и интересную текстуру. При этом выпечка все равно получится мягкой и ароматной.

Этот рецепт пасок подойдет тем, кто старается выбирать более полезные ингредиенты, не отказываясь от любимых блюд. Цельнозерновая мука придает выпечке легкую ореховую нотку и делает ее более сытной, а классическая технология приготовления помогает сохранить воздушность, за которую любят классические паски.

Ингредиенты:

250–300 мл теплого молока

7–10 г сухих дрожжей (или 25 г свежих)

350–400 г цельнозерновой муки

1 яйцо + 1 желток

120–150 г сахара

1 ч. л. ванильного сахара

80–100 г сливочного масла (мягкого)

щепотка соли

80–100 г изюма

Для глазури:

1 белок

120–150 г сахарной пудры

кондитерская посыпка для украшения

Как приготовить:

1. Приготовьте опару. Разведите дрожжи в теплом молоке и оставьте на 15 минут. 100 г цельнозерновой муки смешайте с солью и влейте туда молоко. Перемешайте, накройте влажной салфеткой и оставьте на 30 минут.

2. Яйцо и желток разотрите с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте яйца и сливочное масло к опаре. Хорошо размешайте и постепенно всыпьте оставшуюся муку. Замесите мягкое тесто, снова накройте салфеткой и оставьте на 1 час. Совет! Дрожжевое тесто не любит холода и сквозняков. Даже уже подошедшее и вымешанное тесто для паски ставьте только в разогретую духовку.

3. Обомните тесто, вмешайте изюм и оставьте еще на 40 минут. Заполните тестом формы до половины, накройте и дайте постоять 30-40 минут.

4. Разогрейте духовку до 100 С и поставьте в нее формы на 10 минут. Затем увеличьте температуру до 180 С и выпекайте паску около 30 минут до готовности.

5. Для глазури взбейте белок с сахарной пудрой до плотности и блеска. Покройте глазурью остывшие паски и украсьте их цветной посыпкой.