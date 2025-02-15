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Перші страви
Болгарське диво: холодний томатний суп Топениця
Анастасія Ніколаєнко
3 г
Другі страви
Гарнір у вінку з лавра: готуємо картопля по-шведськи
Анастасія Ніколаєнко
30 хв
Другі страви
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Анастасія Ніколаєнко
30 хв
Випічка
Картопляні мафіни «Швидкий сніданок»
25 хв
Другі страви
Картопляна запіканка "Жульєн": приготуйте її та здивуйте своїх домашніх (відео)
Анастасія Ніколаєнко
40 хв
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Другі страви
Курячі гнізда з ананасом та сиром (відео)
40 хв
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Маринований морський коктейль в домашніх умовах (відео)
1.1
Десерти
Поки є хурма, приготуйте цей ніжний десерт з двох інгредієнтів: пекти нічого не треба (відео)
2 г 5 хв
1.1
Другі страви
Секрет — у клярі: ніжні відбивні, що тануть у роті (відео)
40 хв
1
Перші страви
Грибний суп (відео)
Олеся Деренівська
40 хв
5
Інші страви
Рецепт нутелли в домашніх умовах: як приготувати смачний шоколадний крем (відео)
1
Десерти
Мандаринове тирамісу: ніжний десерт без випічки (відео)
2 г
1
Другі страви
Курячі гомілки в клярі на сковороді
Олеся Деренівська
55 хв
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Розкішна закуска за 7 хвилин: ви приготуєте її, поки гості роззуваються (відео)
Марія Дума
01 березня, 12:27
Для цих булочок навіть яйця не потрібні: простий рецепт "з нічого" на Колодія (відео)
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01 березня, 11:44
Булочки більше не прийдеться купувати в магазині: як приготувати самостійно (відео)
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Так млинці ви ще не готували: апетитний грибний "мішечок", максимум начинки та смаку (відео)
Марія Дума
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Консервація
Інгредієнти
Напої
Новини
Шеф-кухарі
Автори
Telegraf
Рецепти
Перші страви
Другі страви
Інші страви
Страви для дітей
Салати та закуски
Заправки до салатів
Випічка
Десерти
Соуси
Маринади
Каші
Кляр
Консервація
Соління
Квашення
Сушіння
Желювання
Кандування
Копчення
В'ялення
Варення, джем, пастила
Заморожування
Герметизація
Посол/засолювання
Інгредієнти
Напої
Новини
Шеф-кухарі
Автори
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