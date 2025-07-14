Привычное блюдо заиграет новыми красками: как приготовить омлет по-новому (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Самый быстрый способ накормить семью с утра
Омлет – это простое и универсальное блюдо из яиц, которое обычно готовят на сковороде. Вариаций множество – от классического до нежного суфле или сытного варианта с добавками. Иногда омлет готовят даже по-итальянски.
Сегодня мы предлагаем вкусную версию с сыром, сочными помидорами и ароматным соусом песто. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hafif.lezzet".
Как приготовить омлет с сыром, помидорами и песто
Ингредиенты:
- Яйца
- Сыр моцарелла
- Помидоры
- Соус песто
Способ приготовления:
1. Сыр натрите, выложите на сковороду.
2. Взбейте яйца, залейте сыр.
3. Сверху выложите помидоры, творог, соус песто, сверните и подавайте.