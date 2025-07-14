Привычное блюдо заиграет новыми красками: как приготовить омлет по-новому (видео)

Самый быстрый способ накормить семью с утра

Омлет – это простое и универсальное блюдо из яиц, которое обычно готовят на сковороде. Вариаций множество – от классического до нежного суфле или сытного варианта с добавками. Иногда омлет готовят даже по-итальянски.

Сегодня мы предлагаем вкусную версию с сыром, сочными помидорами и ароматным соусом песто. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hafif.lezzet".

Как приготовить омлет с сыром, помидорами и песто

Ингредиенты:

Яйца

Сыр моцарелла

Помидоры

Соус песто

Способ приготовления:

1. Сыр натрите, выложите на сковороду.

2. Взбейте яйца, залейте сыр.

3. Сверху выложите помидоры, творог, соус песто, сверните и подавайте.