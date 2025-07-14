Звична страва заграє новими барвами: як приготувати омлет по-новому (відео)

Найшвидший спосіб нагодувати родину з ранку

Омлет — це проста та універсальна страва з яєць, яку зазвичай готують на сковороді. Варіацій безліч — від класичного до ніжного суфле чи ситного варіанту з додатками. Іноді омлет готують навіть по-італійськи.

А сьогодні ми пропонуємо смачну версію з сиром, соковитими помідорами та ароматним соусом песто. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hafif.lezzet".

Як приготувати омлет з сиром, помідорами та песто

Інгредієнти:

Яйця

Сир моцарела

Помідори

Соус песто

Спосіб приготування:

1. Сир натріть, викладіть на сковороду.

2. Збийте яйця, залийте сир.

3. Зверху викладіть помідори, сир, соус песто, згорніть і подавайте.