Звична страва заграє новими барвами: як приготувати омлет по-новому (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Найшвидший спосіб нагодувати родину з ранку
Омлет — це проста та універсальна страва з яєць, яку зазвичай готують на сковороді. Варіацій безліч — від класичного до ніжного суфле чи ситного варіанту з додатками. Іноді омлет готують навіть по-італійськи.
А сьогодні ми пропонуємо смачну версію з сиром, соковитими помідорами та ароматним соусом песто. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hafif.lezzet".
Як приготувати омлет з сиром, помідорами та песто
Інгредієнти:
- Яйця
- Сир моцарела
- Помідори
- Соус песто
Спосіб приготування:
1. Сир натріть, викладіть на сковороду.
2. Збийте яйця, залийте сир.
3. Зверху викладіть помідори, сир, соус песто, згорніть і подавайте.