Обычные продукты – необычный вкус: салат "Красный бриллиант" исчезает со стола первым (видео)

Вкусный и эффектный салат

Салаты давно стали неотъемлемой частью праздничного и повседневного стола. Существует множество вариаций – от классического "Золотая подкова" до современных многослойных композиций. Они могут быть легкими или сытными, праздничными или обычными, но всегда привлекают ярким видом. Сегодня мы предлагаем приготовить салат "Красный бриллиант", сочетающий простые продукты в необыкновенно красивом и вкусном блюде. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале " Вика-Простые Рецепты ".

Как приготовить салат "Красный бриллиант"

Ингредиенты:

колбаса полукопченая – 200 г;

майонез – 3–4 ст. л.;

красный лук – 1 шт.;

яйца – 3–4 шт.;

плавленые сырки – 2 шт. по 80 г;

помидоры – 2–3 шт.;

яблочный уксус – 3 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

соль – 2 ч. л.;

вода – 50 мл;

зелень для украшения – по желанию;

Способ приготовления:

Замариновать лук. Красный лук нарезать тонкими полукольцами. Залить водой, добавить уксус, сахар и соль. Оставить на несколько минут, затем отжать жидкость. Подготовить другие продукты. Колбасу порезать маленькими кубиками. Белки натереть на крупной терке, желтки – на мелкой. Плавленые сырки натереть на мелкой терке. Помидоры порезать кубиком. Если они сочные – удалить серединку или откинуть на сито, чтобы стек излишний сок. Собрать салат слоями: 1 слой – колбаса с майонезом; 2 слой – маринованный лук; 3 слой – белки; 4 слой – плавленые сырки с майонезом; 5 слой – помидоры; 6 слой – желтки. Дать настояться в холодильнике 30 минут, чтобы слои "подружились".

Салат "Красный бриллиант" лучше всего подавать в прозрачной салатнице или кулинарном кольце, чтобы были видны слои. Украсить можно свежей зеленью, мелко нарезанной петрушкой или укропом. Он хорошо сочетается с тостами, праздничными бутербродами или самостоятельное блюдо на фуршетном столе.

Этот салат легко готовится, но выглядит поразительно и станет украшением любого праздничного стола. Каждый пласт добавляет свой вкус и текстуру, а яркие цвета делают его настоящим центром внимания.