То самое блюдо, которое исчезает первым: салат с креветками и авокадо (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Хозяйки заранее готовятся к Новому году, составляя праздничное меню из любимых и проверенных блюд.
На столах традиционно появляются "Оливье", "Шуба" и другие классические салаты, в частности популярный салат "Принц". Но хочется не только соблюсти традиции, но и добавить что-то новое и необычное. Поэтому сегодня мы предлагаем вам альтернативу, которая удивит гостей и украсит новогодний стол. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oliakobyk".
Как приготовить салат с креветками и авокадо
Ингредиенты:
- креветки очищенные – 300 г;
- микс салатов – 150 г;
- помидоры черри – 200 г;
- авокадо – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- кунжут – 1 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- горчица в зернах – 1 ч. л.;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Обжарить креветки на оливковом масле с измельченным чесноком до золотистой корочки.
- Нарезать авокадо кубиками и разрезать помидоры черри пополам.
- Выложить микс салатов на большую тарелку ровным слоем.
- Добавить сверху авокадо, помидоры и тёплые креветки.
- Смешать мед, горчицу, соевый соус и лимонный сок до однородности.
- Полить салат соусом и посыпать кунжутом перед подачей.
Подавать салат следует сразу после приготовления, чтобы креветки остались теплыми, а листья салата – хрустящими. Для праздничной подачи выложите ингредиенты слоями или в виде венка, украсив зернами граната или веточками зелени. Прекрасно сочетается с белым вином, шампанским или легкими закусками. Такой салат станет ярким акцентом среди традиционных новогодних блюд.
Этот салат – пример того, как легко освежить праздничный стол без кардинальных изменений меню. Он нежный, легкий и в то же время очень эффектный с виду. Блюдо прекрасно дополнит классические салаты и добавит нотку современности к праздничному застолью. Попробуйте – и, возможно, именно он станет вашим новогодним фаворитом.