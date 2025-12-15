То самое блюдо, которое исчезает первым: салат с креветками и авокадо (видео)

Хозяйки заранее готовятся к Новому году, составляя праздничное меню из любимых и проверенных блюд.

На столах традиционно появляются "Оливье", "Шуба" и другие классические салаты, в частности популярный салат "Принц". Но хочется не только соблюсти традиции, но и добавить что-то новое и необычное. Поэтому сегодня мы предлагаем вам альтернативу, которая удивит гостей и украсит новогодний стол. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oliakobyk".

Как приготовить салат с креветками и авокадо

Ингредиенты:

креветки очищенные – 300 г;

микс салатов – 150 г;

помидоры черри – 200 г;

авокадо – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

оливковое масло – 2 ст. л.;

кунжут – 1 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

горчица в зернах – 1 ч. л.;

соевый соус – 2 ст. л.;

лимонный сок – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Обжарить креветки на оливковом масле с измельченным чесноком до золотистой корочки. Нарезать авокадо кубиками и разрезать помидоры черри пополам. Выложить микс салатов на большую тарелку ровным слоем. Добавить сверху авокадо, помидоры и тёплые креветки. Смешать мед, горчицу, соевый соус и лимонный сок до однородности. Полить салат соусом и посыпать кунжутом перед подачей.

Подавать салат следует сразу после приготовления, чтобы креветки остались теплыми, а листья салата – хрустящими. Для праздничной подачи выложите ингредиенты слоями или в виде венка, украсив зернами граната или веточками зелени. Прекрасно сочетается с белым вином, шампанским или легкими закусками. Такой салат станет ярким акцентом среди традиционных новогодних блюд.

Этот салат – пример того, как легко освежить праздничный стол без кардинальных изменений меню. Он нежный, легкий и в то же время очень эффектный с виду. Блюдо прекрасно дополнит классические салаты и добавит нотку современности к праздничному застолью. Попробуйте – и, возможно, именно он станет вашим новогодним фаворитом.