Укр

То самое блюдо, которое исчезает первым: салат с креветками и авокадо (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат с креветками и авокадо
Салат с креветками и авокадо. Фото instagram.com

Хозяйки заранее готовятся к Новому году, составляя праздничное меню из любимых и проверенных блюд.

На столах традиционно появляются "Оливье", "Шуба" и другие классические салаты, в частности популярный салат "Принц". Но хочется не только соблюсти традиции, но и добавить что-то новое и необычное. Поэтому сегодня мы предлагаем вам альтернативу, которая удивит гостей и украсит новогодний стол. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oliakobyk".

Как приготовить салат с креветками и авокадо

Ингредиенты:

  • креветки очищенные – 300 г;
  • микс салатов – 150 г;
  • помидоры черри – 200 г;
  • авокадо – 1 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • кунжут – 1 ст. л.;
  • мед – 1 ст. л.;
  • горчица в зернах – 1 ч. л.;
  • соевый соус – 2 ст. л.;
  • лимонный сок – 1 ч. л.;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Обжарить креветки на оливковом масле с измельченным чесноком до золотистой корочки.
  2. Нарезать авокадо кубиками и разрезать помидоры черри пополам.
  3. Выложить микс салатов на большую тарелку ровным слоем.
  4. Добавить сверху авокадо, помидоры и тёплые креветки.
  5. Смешать мед, горчицу, соевый соус и лимонный сок до однородности.
  6. Полить салат соусом и посыпать кунжутом перед подачей.

Подавать салат следует сразу после приготовления, чтобы креветки остались теплыми, а листья салата – хрустящими. Для праздничной подачи выложите ингредиенты слоями или в виде венка, украсив зернами граната или веточками зелени. Прекрасно сочетается с белым вином, шампанским или легкими закусками. Такой салат станет ярким акцентом среди традиционных новогодних блюд.

Этот салат – пример того, как легко освежить праздничный стол без кардинальных изменений меню. Он нежный, легкий и в то же время очень эффектный с виду. Блюдо прекрасно дополнит классические салаты и добавит нотку современности к праздничному застолью. Попробуйте – и, возможно, именно он станет вашим новогодним фаворитом.

Теги:
#Салат #Креветки #Готовим дома