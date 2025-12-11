Звичайні продукти — надзвичайний смак: салат "Червоний діамант" зникає зі столу першим (відео)

Смачний та ефектний салат

Салати давно стали невід’ємною частиною святкового та повсякденного столу. Існує безліч варіацій – від класичного "Золота підкова" до сучасних багатошарових композицій. Вони можуть бути легкими або ситними, святковими або повсякденними, але завжди приваблюють яскравим виглядом. Сьогодні ми пропонуємо приготувати салат "Червоний діамант", який поєднує прості продукти в надзвичайно красиву та смачну страву. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Віка-Прості Рецепти".

Як приготувати салат "Червоний діамант"

Інгредієнти:

ковбаса напівкопчена – 200 г;

майонез – 3–4 ст. л.;

червона цибуля – 1 шт.;

яйця – 3–4 шт.;

плавлені сирки – 2 шт. по 80 г;

помідори – 2–3 шт.;

яблучний оцет – 3 ст. л.;

цукор – 1 ч. л.;

сіль – 2 ч. л.;

вода – 50 мл;

зелень для прикраси – за бажанням;

Спосіб приготування:

Замаринувати цибулю. Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями. Залити водою, додати оцет, цукор та сіль. Залишити на кілька хвилин, потім відтиснути рідину. Підготувати інші продукти. Ковбасу нарізати дрібними кубиками. Білки натерти на крупній тертці, жовтки – на дрібній. Плавлені сирки натерти на дрібній тертці. Помідори нарізати кубиком. Якщо вони соковиті – видалити серединку або відкинути на сито, щоб стек зайвий сік. Зібрати салат шарами: 1 шар – ковбаса з майонезом; 2 шар – маринована цибуля; 3 шар – білки; 4 шар – плавлені сирки з майонезом; 5 шар – помідори; 6 шар – жовтки. Дати настоятися в холодильнику 30 хвилин, щоб шари "подружилися".

Салат "Червоний діамант" найкраще подавати в прозорій салатниці або кулінарному кільці, щоб було видно шари. Прикрасити можна свіжою зеленню, дрібно нарізаною петрушкою чи кропом. Він добре поєднується з тостами, святковими бутербродами або як самостійна страва на фуршетному столі.

Цей салат легко готується, але виглядає вражаюче та стане прикрасою будь-якого святкового столу. Кожен шар додає свій смак і текстуру, а яскраві кольори роблять його справжнім центром уваги.