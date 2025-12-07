Салат "Золотая подкова": легкое и яркое блюдо на новогодний стол (видео)
-
-
Читати українською
Благодаря эффектной подаче и знакомым ингредиентам этот салат станет одной из самых заметных закусок на столе
Салат "Золотая подкова" – это идеальное блюдо для новогоднего стола, ведь 2026-й — год Огненного Коня. Готовится салат из простых и доступных ингредиентов, но выглядит очень празднично и ярко.
Рецептом поделились на YouTube-канале ЖИТТЯ ЗІ СМАКОМ. Приготовьте эту аппетитную закуску, чтобы привлечь удачу и приятно удивить своих гостей.
Ингредиенты
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Грибы (вешенки или шампиньоны) 400 г
- Соль 0,5 ч.л.
- Растительное масло для жарки 50 мл
- Салат айсберг 150 г
- Яйца 5 шт.
- Твердый сыр 150 г
- Оливки 100 г или маринованные огурцы
- Зеленый лук
- Майонез 200-250 г
- Укроп
Этапы приготовления
- Нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь обжарить в масле на сковороде 5-6 минут.
- Грибы нарезать соломкой и добавить к овощам. Посолить. Жарить до выкипания жидкости.
- Обжаренные грибы с овощами выложить на тарелку.
- Отваренные яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть на крупной терке. Выложить к грибам.
- Сыр натереть на крупной терке и выложить на тарелку. Добавить нарезанный зеленый лук и оливки.
- Поперчить, добавить майонез и тщательно перемешать.
- По центру широкой плоской тарелки поставить стакан. Выложить нарезанный салат, формируя подкову. Сделать сеточку из майонеза.
- Сверху выложить смешанные ингредиенты.
- Придать салату форму подковы. Смазать майонезом. Сверху посыпать натертыми на мелкой терке желтками и колечками оливок.