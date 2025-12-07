Салат "Золотая подкова": легкое и яркое блюдо на новогодний стол (видео)

Благодаря эффектной подаче и знакомым ингредиентам этот салат станет одной из самых заметных закусок на столе

Салат "Золотая подкова" – это идеальное блюдо для новогоднего стола, ведь 2026-й — год Огненного Коня. Готовится салат из простых и доступных ингредиентов, но выглядит очень празднично и ярко.

Рецептом поделились на YouTube-канале ЖИТТЯ ЗІ СМАКОМ. Приготовьте эту аппетитную закуску, чтобы привлечь удачу и приятно удивить своих гостей.

Ингредиенты

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Грибы (вешенки или шампиньоны) 400 г

Соль 0,5 ч.л.

Растительное масло для жарки 50 мл

Салат айсберг 150 г

Яйца 5 шт.

Твердый сыр 150 г

Оливки 100 г или маринованные огурцы

Зеленый лук

Майонез 200-250 г

Укроп

Этапы приготовления