Салат "Золотая подкова": легкое и яркое блюдо на новогодний стол (видео)

Наталья Граковская
Салат на новогодний стол 2026
Салат на новогодний стол 2026. Фото Сгенерировано ИИ "Телеграф"

Благодаря эффектной подаче и знакомым ингредиентам этот салат станет одной из самых заметных закусок на столе

Салат "Золотая подкова" – это идеальное блюдо для новогоднего стола, ведь 2026-й — год Огненного Коня. Готовится салат из простых и доступных ингредиентов, но выглядит очень празднично и ярко.

Рецептом поделились на YouTube-канале ЖИТТЯ ЗІ СМАКОМ. Приготовьте эту аппетитную закуску, чтобы привлечь удачу и приятно удивить своих гостей.

Ингредиенты

  • Лук 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Грибы (вешенки или шампиньоны) 400 г
  • Соль 0,5 ч.л.
  • Растительное масло для жарки 50 мл
  • Салат айсберг 150 г
  • Яйца 5 шт.
  • Твердый сыр 150 г
  • Оливки 100 г или маринованные огурцы
  • Зеленый лук
  • Майонез 200-250 г
  • Укроп

Этапы приготовления

  1. Нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь обжарить в масле на сковороде 5-6 минут.
  2. Грибы нарезать соломкой и добавить к овощам. Посолить. Жарить до выкипания жидкости.
  3. Обжаренные грибы с овощами выложить на тарелку.
  4. Отваренные яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть на крупной терке. Выложить к грибам.
  5. Сыр натереть на крупной терке и выложить на тарелку. Добавить нарезанный зеленый лук и оливки.
  6. Поперчить, добавить майонез и тщательно перемешать.
  7. По центру широкой плоской тарелки поставить стакан. Выложить нарезанный салат, формируя подкову. Сделать сеточку из майонеза.
  8. Сверху выложить смешанные ингредиенты.
  9. Придать салату форму подковы. Смазать майонезом. Сверху посыпать натертыми на мелкой терке желтками и колечками оливок.
