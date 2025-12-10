Праздничный салат с апельсином: пикантная закуска, которая затмит "Оливье" (видео)

Готовим роскошный слоеный салат, который не оставляет тяжести в желудке

Легкий и свежий салат с апельсином — прекрасная альтернатива традиционным праздничным закускам вроде Оливье. Его яркий вкус и необычное сочетание ингредиентов точно привлекут внимание всех присутствующих за столом. Блюдо получается легким, сочным и праздничным. А еще это отличный рецепт, когда вкусный салат нужно приготовить очень быстро.

Как приготовить этот салат, показала в Instagram-блоге oliakobyk.

Ингредиенты

Пекинская капуста — 200 г

Копченая курица — 200 г

Твердый сыр — 100 г

Помидор – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Майонез — по вкусу

Зелень – для подачи

Этапы приготовления