Праздничный салат с апельсином: пикантная закуска, которая затмит "Оливье" (видео)

Наталья Граковская
Салат с апельсином, курицей и пекинской капустой
Салат с апельсином, курицей и пекинской капустой. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Готовим роскошный слоеный салат, который не оставляет тяжести в желудке

Легкий и свежий салат с апельсином — прекрасная альтернатива традиционным праздничным закускам вроде Оливье. Его яркий вкус и необычное сочетание ингредиентов точно привлекут внимание всех присутствующих за столом. Блюдо получается легким, сочным и праздничным. А еще это отличный рецепт, когда вкусный салат нужно приготовить очень быстро.

Как приготовить этот салат, показала в Instagram-блоге oliakobyk.

Ингредиенты

  • Пекинская капуста — 200 г
  • Копченая курица — 200 г
  • Твердый сыр — 100 г
  • Помидор – 1 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Майонез — по вкусу
  • Зелень – для подачи

Этапы приготовления

  1. Пекинскую капусту порезать и смешать в отдельной посуде с майонезом.
  2. В форму выкладывать слоями капусту, измельченную копченую курицу, нарезанный помидор, тертый сыр и кусочки апельсина. Между каждым слоем нанести легкую сетку из майонеза.
  3. Поверхность салата украсить свежей зеленью и подать на стол.
