Праздничный салат с апельсином: пикантная закуска, которая затмит "Оливье" (видео)
Готовим роскошный слоеный салат, который не оставляет тяжести в желудке
Легкий и свежий салат с апельсином — прекрасная альтернатива традиционным праздничным закускам вроде Оливье. Его яркий вкус и необычное сочетание ингредиентов точно привлекут внимание всех присутствующих за столом. Блюдо получается легким, сочным и праздничным. А еще это отличный рецепт, когда вкусный салат нужно приготовить очень быстро.
Как приготовить этот салат, показала в Instagram-блоге oliakobyk.
Ингредиенты
- Пекинская капуста — 200 г
- Копченая курица — 200 г
- Твердый сыр — 100 г
- Помидор – 1 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Майонез — по вкусу
- Зелень – для подачи
Этапы приготовления
- Пекинскую капусту порезать и смешать в отдельной посуде с майонезом.
- В форму выкладывать слоями капусту, измельченную копченую курицу, нарезанный помидор, тертый сыр и кусочки апельсина. Между каждым слоем нанести легкую сетку из майонеза.
- Поверхность салата украсить свежей зеленью и подать на стол.