Шалено смачний новорічний салат: гості точно попросять рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Простий салат із куркою та чорносливом, який можна готувати на заміну Олів'є
Салати на Новий рік готують майже всі, але традиційні варіанти вже трохи приїлися. Тому варто спробувати щось нове — наприклад, ситний салат із куркою, чорносливом та яблуком. Незвичне поєднання інгредієнтів точно приверне увагу гостей і сподобається навіть тим, хто вибирає страви дуже прискіпливо.
Рецептом салату поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт. Вона радить обов'язково дати настоятися цьому салату перед тим як подавати його на стіл.
Інгредієнти
- куряче філе — 350 г
- яйця — 5 шт.
- морква — 2 шт.
- сир твердий — 100 г
- яблуко — 2 шт.
- чорнослив вʼялений — 100 г
- часник — 3 зубчики
- майонез — 200 г
Етапи приготування
- Твердий сир, відварену моркву та відварені яйця натерти на великій терці.
- Пропарений чорнослив нарізати невеличкими шматочками.
- Відварене куряче філе нарізати шматочками.
- Одне яблуко почистити від шкірки та серединки, потім нарізати невеличкими кубиками.
- Приготувати заправку, змішавши майонез із часником.
- Салат можна збирати у кондитерському кільці або в глибокій тарілці. Кожен шар обережно розрівняти та змастити майонезом.
- Шари по черзі: курка, яблука, чорнослив, натерті яйця, терта відварена морква, тертий твердий сир.
- Накрити салат харчовою плівкою і відправити настоюватися у холодильник щонайменше на 24 години.