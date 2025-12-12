Шалено смачний новорічний салат: гості точно попросять рецепт (відео)

Простий салат із куркою та чорносливом, який можна готувати на заміну Олів'є

Салати на Новий рік готують майже всі, але традиційні варіанти вже трохи приїлися. Тому варто спробувати щось нове — наприклад, ситний салат із куркою, чорносливом та яблуком. Незвичне поєднання інгредієнтів точно приверне увагу гостей і сподобається навіть тим, хто вибирає страви дуже прискіпливо.

Рецептом салату поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт. Вона радить обов'язково дати настоятися цьому салату перед тим як подавати його на стіл.

Інгредієнти

куряче філе — 350 г

яйця — 5 шт.

морква — 2 шт.

сир твердий — 100 г

яблуко — 2 шт.

чорнослив вʼялений — 100 г

часник — 3 зубчики

майонез — 200 г

Етапи приготування