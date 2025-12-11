Укр

Кутья по-новому: рождественский вкус с финиковой ноткой (видео)

Мария Швец
Кутья с халвой и финиками
Кутья с халвой и финиками

На Святвечер хозяйки с особой любовью готовят блюда для семейного стола, и главной среди них всегда является кутья.

Ее варят из пшеницы, пшена или риса, заправляют медом, маком, орехами, иногда добавляют узвар или клюкву. В каждой семье кутья имеет свой вкус и свою историю. Но сегодня мы предлагаем современный и одновременно традиционный вариант — кутью с финиками, орехами и нежной халвой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить кутью с финиками и халвой

Ингредиенты:

  • пшеница – 1 стакан;
  • соль – щепотка;
  • сухофрукты – 150 г;
  • орехи – 100 г;
  • халва – 60 г;
  • мед – 2–3 ст. л.;
  • вода кипяченая охлажденная – 150–250 мл;
  • мак – 50 г;

Способ приготовления:

  1. Промыть пшеницу и замочить в воде на 3-4 часа или на ночь.
  2. Отварить пшеницу в подсоленной воде до мягкости около 40–45 минут.
  3. Залить мак кипятком и оставить на 20 минут.
  4. Размельчить орехи и сухофрукты по желанию.
  5. Смешать готовую охлажденную пшеницу с маком, сухофруктами, орехами и измельченной халвой.
  6. Добавить мед и хорошо перемешать.
  7. Влить охлажденную кипяченую воду в желаемую консистенцию кутьи.

Подавать кутью в красивой глубокой миске или порционных пиалах. Для украшения использовать целые орехи, кусочки фиников или зерна мака. Прекрасно сочетается с компотом, другими постными блюдами и праздничными сладкими закусками.

Кутья с финиками, орехами и халвой – это сочетание традиции и нового вкуса. Она получается питательной, ароматной и особенно праздничной. Такой вариант обязательно понравится родным и станет любимым рождественским блюдом в вашей семье.

