Кутья по-новому: рождественский вкус с финиковой ноткой (видео)

На Святвечер хозяйки с особой любовью готовят блюда для семейного стола, и главной среди них всегда является кутья.

Ее варят из пшеницы, пшена или риса, заправляют медом, маком, орехами, иногда добавляют узвар или клюкву. В каждой семье кутья имеет свой вкус и свою историю. Но сегодня мы предлагаем современный и одновременно традиционный вариант — кутью с финиками, орехами и нежной халвой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить кутью с финиками и халвой

Ингредиенты:

пшеница – 1 стакан;

соль – щепотка;

сухофрукты – 150 г;

орехи – 100 г;

халва – 60 г;

мед – 2–3 ст. л.;

вода кипяченая охлажденная – 150–250 мл;

мак – 50 г;

Способ приготовления:

Промыть пшеницу и замочить в воде на 3-4 часа или на ночь. Отварить пшеницу в подсоленной воде до мягкости около 40–45 минут. Залить мак кипятком и оставить на 20 минут. Размельчить орехи и сухофрукты по желанию. Смешать готовую охлажденную пшеницу с маком, сухофруктами, орехами и измельченной халвой. Добавить мед и хорошо перемешать. Влить охлажденную кипяченую воду в желаемую консистенцию кутьи.

Подавать кутью в красивой глубокой миске или порционных пиалах. Для украшения использовать целые орехи, кусочки фиников или зерна мака. Прекрасно сочетается с компотом, другими постными блюдами и праздничными сладкими закусками.

Кутья с финиками, орехами и халвой – это сочетание традиции и нового вкуса. Она получается питательной, ароматной и особенно праздничной. Такой вариант обязательно понравится родным и станет любимым рождественским блюдом в вашей семье.