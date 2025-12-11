Кутья по-новому: рождественский вкус с финиковой ноткой (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На Святвечер хозяйки с особой любовью готовят блюда для семейного стола, и главной среди них всегда является кутья.
Ее варят из пшеницы, пшена или риса, заправляют медом, маком, орехами, иногда добавляют узвар или клюкву. В каждой семье кутья имеет свой вкус и свою историю. Но сегодня мы предлагаем современный и одновременно традиционный вариант — кутью с финиками, орехами и нежной халвой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить кутью с финиками и халвой
Ингредиенты:
- пшеница – 1 стакан;
- соль – щепотка;
- сухофрукты – 150 г;
- орехи – 100 г;
- халва – 60 г;
- мед – 2–3 ст. л.;
- вода кипяченая охлажденная – 150–250 мл;
- мак – 50 г;
Способ приготовления:
- Промыть пшеницу и замочить в воде на 3-4 часа или на ночь.
- Отварить пшеницу в подсоленной воде до мягкости около 40–45 минут.
- Залить мак кипятком и оставить на 20 минут.
- Размельчить орехи и сухофрукты по желанию.
- Смешать готовую охлажденную пшеницу с маком, сухофруктами, орехами и измельченной халвой.
- Добавить мед и хорошо перемешать.
- Влить охлажденную кипяченую воду в желаемую консистенцию кутьи.
Подавать кутью в красивой глубокой миске или порционных пиалах. Для украшения использовать целые орехи, кусочки фиников или зерна мака. Прекрасно сочетается с компотом, другими постными блюдами и праздничными сладкими закусками.
Кутья с финиками, орехами и халвой – это сочетание традиции и нового вкуса. Она получается питательной, ароматной и особенно праздничной. Такой вариант обязательно понравится родным и станет любимым рождественским блюдом в вашей семье.