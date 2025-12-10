Укр

Нежные крабовые шарики: рецепт идеальной закуски к Новому году или другому празднику (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Закуска из крабовых палочек и сыра
Закуска из крабовых палочек и сыра. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Закуска готовится буквально за 15 минут из доступных ингредиентов

Шарики из крабовых палочек — закуска, которая добавит яркости и изысканности праздничному столу. Она готовится всего за несколько минут, но выглядит эффектно и аппетитно. Нежные шарики из крабовых палочек и сыра можно выкладывать на крекеры, вафли или маленькие тарталетки, чтобы получить различные виды вкуса.

Рецептом поделилась на кулинарном YouTube-канале "Вкусно Просто и Доступно ".

Ингредиенты

  • крабовые палочки — 200 г
  • плавленые сырки – 3 шт.
  • отварные яйца – 3 шт.
  • майонез – 3 ст. л.
  • чеснок — по желанию
  • твердый сыр — 50 г
  • зелень — горсть
  • капсулированная икра — для украшения

Этапы приготовления

  1. Мелко нарежьте крабовые палочки. Натрите отварные яйца и плавленые сырки.
  2. Переложите нарезанные крабовые палочки, натертые яйца и плавленые сырки в миску, добавьте майонез и тщательно перемешайте.
  3. Из полученной массы сформируйте достаточно крупные порционные шарики.
  4. Каждый шарик обваляйте в натертом сыре. Выложите шарики на вафли, крекеры или песочные корзинки. При желании часть натертого сыра смешайте с измельченной зеленью и обваляйте часть шариков в этой смеси.
  5. Украсьте шарики икрой.
Теги:
#Рецепты #Закуска #Крабовые палочки #Новогоднее меню #Меню на Новый год