Нежные крабовые шарики: рецепт идеальной закуски к Новому году или другому празднику (видео)

Закуска готовится буквально за 15 минут из доступных ингредиентов

Шарики из крабовых палочек — закуска, которая добавит яркости и изысканности праздничному столу. Она готовится всего за несколько минут, но выглядит эффектно и аппетитно. Нежные шарики из крабовых палочек и сыра можно выкладывать на крекеры, вафли или маленькие тарталетки, чтобы получить различные виды вкуса.

Рецептом поделилась на кулинарном YouTube-канале "Вкусно Просто и Доступно ".

Ингредиенты

крабовые палочки — 200 г

плавленые сырки – 3 шт.

отварные яйца – 3 шт.

майонез – 3 ст. л.

чеснок — по желанию

твердый сыр — 50 г

зелень — горсть

капсулированная икра — для украшения

Этапы приготовления