Нежные крабовые шарики: рецепт идеальной закуски к Новому году или другому празднику (видео)
Закуска готовится буквально за 15 минут из доступных ингредиентов
Шарики из крабовых палочек — закуска, которая добавит яркости и изысканности праздничному столу. Она готовится всего за несколько минут, но выглядит эффектно и аппетитно. Нежные шарики из крабовых палочек и сыра можно выкладывать на крекеры, вафли или маленькие тарталетки, чтобы получить различные виды вкуса.
Рецептом поделилась на кулинарном YouTube-канале "Вкусно Просто и Доступно ".
Ингредиенты
- крабовые палочки — 200 г
- плавленые сырки – 3 шт.
- отварные яйца – 3 шт.
- майонез – 3 ст. л.
- чеснок — по желанию
- твердый сыр — 50 г
- зелень — горсть
- капсулированная икра — для украшения
Этапы приготовления
- Мелко нарежьте крабовые палочки. Натрите отварные яйца и плавленые сырки.
- Переложите нарезанные крабовые палочки, натертые яйца и плавленые сырки в миску, добавьте майонез и тщательно перемешайте.
- Из полученной массы сформируйте достаточно крупные порционные шарики.
- Каждый шарик обваляйте в натертом сыре. Выложите шарики на вафли, крекеры или песочные корзинки. При желании часть натертого сыра смешайте с измельченной зеленью и обваляйте часть шариков в этой смеси.
- Украсьте шарики икрой.