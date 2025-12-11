Салат в перцах: яркая закуска, покоряющая из первого кусочка (видео)

Закуски – неотъемлемая часть праздничного стола.

Они бывают простые и сложные, красивые и эффектные, как, например, популярная закуска "Елочка" на Новый год. Но сегодня мы предлагаем приготовить яркую и вкусную закуску в перцах, которая не только украсит стол, но удивит гостей сочетанием вкусов. Этот рецепт прост, быстр и из доступных продуктов, а результат всегда смотрится празднично. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "karinafisenkova".

Как приготовить закуску из перца

Ингредиенты:

• средний болгарский перец – 2 шт.;

• вареные яйца – 2 шт.;

• твердый сыр – 100 г;

• плавленый сырок – 1 шт.;

• маслины – 5–6 шт.;

• майонез – 2 ст. л.;

• соль – по вкусу;

• перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать маслины. Вареные яйца очистить и натереть на терке. Натереть сыр и плавленый сырок. Смешать яйца, сыр, мелко нарезанные маслины, майонез, соль и перец до однородной массы. С болгарских перцев удалить семена и начинить их салатом. Поставить в холодильник на 2 часа для пропитки. Нарезать и подавать на стол.

Закуску лучше всего подавать охлажденной как самостоятельное блюдо или часть праздничного фуршета. Для подачи можно нарезать на порционные кусочки, украсить веточками зелени или красным перцем для контраста. Эта яркая закуска отлично сочетается с легкими напитками, соками или игристым вином.

Этот салат в перцах – идеальный вариант для праздничного стола или дружеского ужина. Он смотрится красиво, готовится легко, а вкус всегда радует. Попытайтесь приготовить и убедитесь, что даже самые простые продукты могут превратиться в настоящее гастрономическое украшение.