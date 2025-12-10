Оливье по-новому: добавьте этот ингредиент и привычный салат превратится в изысканное блюдо (видео)

Классический "оливье" заигрывает новыми красками

Салат "Оливье" – классика праздничного стола, которую традиционно готовят с колбасой, вареными овощами, яйцами и майонезом. Иногда бывают вариации: его готовят с тушенкой, курицей или даже жареными грибами. Его любят за простоту, насыщенный вкус и сытность. Но сегодня мы предлагаем попробовать необычный вариант – вместо колбасы добавить кальмары, которые делают салат легким, изысканным и невероятно вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olha.holovina".

Как приготовить оливье с кальмарами

Ингредиенты:

картофель отварной — 4-5 шт.;

морковь вареная — 1 крупная;

маринованный огурец – 2 шт.;

свежий огурец – 1 средний;

зеленый лук — 30 г;

кальмары замороженные — 300-400 г;

горох консервированный — 2/3 банка;

соль – по вкусу;

майонез – по вкусу;

Способ приготовления:

Очистить картофель и морковь, порезать кубиками. Нарезать свежий и маринованный огурцы, мелко порубить зеленый лук. Кальмары очистить, погрузить в кипящую соленую воду на 40–45 секунд по 1–2 колечка, остудить и нарезать. Смешать все овощи, горох и кальмары в большой миске. Добавить постный майонез, посолить по вкусу и тщательно перемешать.

Салат подают охлажденным в салатнице или порционно в стаканах для праздничного вида. Для украшения можно использовать кольца свежего огурца, зеленые веточки или несколько капель лимонного сока. Такой вариант оливье отлично сочетается с белым вином или легкими закусками.

Этот оливье с кальмарами – нежный, легкий и изысканный. Он удивит гостей и добавит праздничный шарм к любому столу. Попробуйте новый вариант классики и убедитесь, что знакомый салат может зазвучать по-новому.