Рус

Святкова їстівна ялинка з млинців: ефектна закуска, яка здивує гостей (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Святкова їстівна ялинка з млинців
Святкова їстівна ялинка з млинців. Фото instagram.com

На Новий рік традиційно готують улюблені страви.

Серед них особливе місце займає салат "Олів’є", який можна приготувати по-новому. Але сьогодні ми пропонуємо зробити святкову закуску зовсім іншого формату – яскраву та ефектну ялинку з закусочних зелених млинців. Вона не тільки виглядає оригінально на столі, але й поєднує ніжні шари млинців і свіжі начинки, створюючи святковий смак. Така страва одразу привертає увагу гостей і стане родзинкою вашого новорічного меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "innakluchnik31".

Як приготувати святкову їстівну ялинку з млинців

Інгредієнти:

Для тіста:

  • шпинат – 100 г;
  • кріп – 50 г;
  • яйця – 6 шт.;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • цукор – 2 ч. л.;
  • борошно – 400 г;
  • молоко – 800 мл;
  • кип’яток – 200 мл;
  • олія – 50 г;

Для 1-ої начинки:

  • маскарпоне – 150 г;
  • слабосолена червона риба – 150 г;
  • салат – 50 г;
  • огірки – 1 шт.;

Для 2-ої начинки:

  • соус "дзадзикі" – 100 г;
  • куряче запечене філе – 150 г;
  • салат – 50 г;
  • помідори – 1 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Збити яйця з сіллю і цукром до однорідності.
  2. Подрібнити шпинат і кріп, додати до яєць.
  3. Поступово всипати борошно, влити молоко і кип’яток, добре перемішати до однорідного рідкого тіста.
  4. Додати олію і перемішати ще раз.
  5. Випікати тонкі зелені млинці на розігрітій сковороді з антипригарним покриттям з обох боків до золотистого кольору.
  6. Приготувати начинки: змішати інгредієнти для першої та другої начинки окремо.
  7. Змастити кожен млинець начинкою, скрутити в рулет.
  8. Нарізати рулети на шматочки завдовжки 4–5 см і викласти у формі ялинки на великій тарілці.

Подавати на великій плоскій тарілці, формуючи ялинку з окремих рулетів. Прикрасити гілочками свіжого кропу або петрушки як ялинові гілки, а червоні помідори або червону рибу – як "ялинкові іграшки". Страва чудово поєднується зі святковими соусами, легкими салатами або шампанським, створюючи святкову атмосферу на столі.

Яскрава ялинка з закусочних млинців – це не лише смачно, а й ефектно. Вона здивує гостей оригінальним виглядом, святковими кольорами і ніжним смаком начинки. Готувати легко, а результат гарантовано додає святкового настрою і робить ваш стіл особливим.

Теги:
#Закуска #Млинці #Готуємо вдома