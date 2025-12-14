Святкова їстівна ялинка з млинців: ефектна закуска, яка здивує гостей (відео)

На Новий рік традиційно готують улюблені страви.

Серед них особливе місце займає салат "Олів’є", який можна приготувати по-новому. Але сьогодні ми пропонуємо зробити святкову закуску зовсім іншого формату – яскраву та ефектну ялинку з закусочних зелених млинців. Вона не тільки виглядає оригінально на столі, але й поєднує ніжні шари млинців і свіжі начинки, створюючи святковий смак. Така страва одразу привертає увагу гостей і стане родзинкою вашого новорічного меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "innakluchnik31".

Як приготувати святкову їстівну ялинку з млинців

Інгредієнти:

Для тіста:

шпинат – 100 г;

кріп – 50 г;

яйця – 6 шт.;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 2 ч. л.;

борошно – 400 г;

молоко – 800 мл;

кип’яток – 200 мл;

олія – 50 г;

Для 1-ої начинки:

маскарпоне – 150 г;

слабосолена червона риба – 150 г;

салат – 50 г;

огірки – 1 шт.;

Для 2-ої начинки:

соус "дзадзикі" – 100 г;

куряче запечене філе – 150 г;

салат – 50 г;

помідори – 1 шт.;

Спосіб приготування:

Збити яйця з сіллю і цукром до однорідності. Подрібнити шпинат і кріп, додати до яєць. Поступово всипати борошно, влити молоко і кип’яток, добре перемішати до однорідного рідкого тіста. Додати олію і перемішати ще раз. Випікати тонкі зелені млинці на розігрітій сковороді з антипригарним покриттям з обох боків до золотистого кольору. Приготувати начинки: змішати інгредієнти для першої та другої начинки окремо. Змастити кожен млинець начинкою, скрутити в рулет. Нарізати рулети на шматочки завдовжки 4–5 см і викласти у формі ялинки на великій тарілці.

Подавати на великій плоскій тарілці, формуючи ялинку з окремих рулетів. Прикрасити гілочками свіжого кропу або петрушки як ялинові гілки, а червоні помідори або червону рибу – як "ялинкові іграшки". Страва чудово поєднується зі святковими соусами, легкими салатами або шампанським, створюючи святкову атмосферу на столі.

Яскрава ялинка з закусочних млинців – це не лише смачно, а й ефектно. Вона здивує гостей оригінальним виглядом, святковими кольорами і ніжним смаком начинки. Готувати легко, а результат гарантовано додає святкового настрою і робить ваш стіл особливим.