Настолько вкусно, что не захочется покупать: такую "нутеллу" вы приготовите дома за минуты (видео)

Иногда хочется вернуться в детство и вспомнить любимые сладости.

В частности, популярными были глазированные сырки в шоколаде, которые так радовали своим вкусом. Но сегодня мы предлагаем приготовить что-то еще более простое и не менее вкусное — домашнюю шоколадную пасту "Нутелла". Она получается нежной, ароматной и готовится в считанные минуты, при этом полностью контролируемая за ингредиентами. Домашняя "Нутелла" не хуже магазинной и точно подарит теплые ностальгические ощущения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " oliakobyk ".

Как приготовить шоколадную пасту |

Ингредиенты:

молоко – 1 стакан;

сахар – 1 стакан;

ванильный сахар – 1 пакетик;

какао – 3 ст. л.;

масло – 150 г;

Способ приготовления:

Взбить молоко, сахар, ванильный сахар и какао ручным блендером до однородности. Постепенно добавлять масло, продолжая взбивать, пока масса не станет густой и кремообразной. Перелить в баночку или контейнер и поставить в холодильник для загустения на 1–2 часа.

Домашнюю "Нутеллу" можно намазывать на хлеб, тосты или печенье, добавлять в выпечку, блины или вафли. Для праздничной или ностальгической подачи можно украсить орехами, шоколадной стружкой или ягодами. Она отлично сочетается с чаем, кофе или молоком.

Домашняя нутелла – это сладкое возвращение в детство без лишних добавок. Нежная, ароматная и легко приготовленная, она станет любимой вкусностью для всей семьи и подарит теплые воспоминания о детском лакомстве.