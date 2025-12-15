Настільки смачно, що не захочеться купувати: таку "нутеллу" ви приготуєте вдома за хвилини (відео)

Інколи хочеться повернутися у дитинство та згадати улюблені солодощі.

Зокрема популярними були глазуровані сирки в шоколаді, які так радували своїм смаком. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати щось ще простіше і не менш смачне — домашню шоколадну пасту "Нутелла". Вона виходить ніжною, ароматною і готується за лічені хвилини, при цьому повністю контрольована за інгредієнтами. Домашня "Нутелла" не гірша за магазинну і точно подарує теплі ностальгічні відчуття. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oliakobyk".

Як приготувати шоколадну пасту

Інгредієнти:

молоко – 1 склянка;

цукор – 1 склянка;

ванільний цукор – 1 пакетик;

какао – 3 ст. л.;

олія – 150 г;

Спосіб приготування:

Збити молоко, цукор, ванільний цукор та какао ручним блендером до однорідності. Поступово додавати олію, продовжуючи збивати, поки маса не стане густою і кремоподібною. Перелити суміш у баночку або контейнер і поставити в холодильник для загустіння на 1–2 години.

Домашню "Нутеллу" можна намазувати на хліб, тости або печиво, додавати у випічку, млинці чи вафлі. Для святкової або ностальгійної подачі можна прикрасити горіхами, шоколадною стружкою або ягодами. Вона чудово поєднується з чаєм, кавою або молоком.

Домашня нутелла — це солодке повернення у дитинство без зайвих добавок. Ніжна, ароматна і легко приготована, вона стане улюбленою смакотою для всієї родини та подарує теплі спогади про дитячі ласощі.