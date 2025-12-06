Без света, без духовки, зато с шоколадом: как приготовить десерт-хит во время блекаута (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусный и простой в приготовлении десерт
Десерты бывают самые разные: нежные муссы, фруктовые желе, домашние торты, ароматная выпечка, а также оригинальные сочетания, например зефир с хурмой и орехами. Каждый из них имеет свой характер и вкус. Но сегодня мы предлагаем приготовить простой и быстрый десерт без духовки, который не требует выпечки и отлично подходит для приготовления при отключении света. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kaplun_larisa".
Как приготовить десерт в шоколадной глазури
Ингредиенты:
- сметана — 400-500 г;
- сахар — 50-70 г;
- коричневое печенье – 200–300 г;
- бананы – 3 шт.;
- желе – 1 упаковка;
- желатин – 1 ст. л.;
- вода — 50 мл;
- шоколад – 1–2 плитки.
Способ приготовления:
- Подготовить форму и смазать ее края растопленным шоколадом.
- Измельчить печенье до крошки.
- Взбить сметану с сахаром до однородной массы.
- Замочить желатин в воде и дать набухнуть, после чего растопить на водяной бане.
- Добавить желатин в сметанную массу и хорошо перемешать.
- Нарезать бананы кружками.
- Выложить слоями в форму печенье, сметанную смесь и бананы.
- Приготовить желе по инструкции и залить сверху десерт.
- Поставить форму в холодильник на несколько часов до полного застывания.