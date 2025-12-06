Укр

Без света, без духовки, зато с шоколадом: как приготовить десерт-хит во время блекаута (видео)

Мария Швец
Десерт в шоколаде
Десерт в шоколаде. Фото instagram.com

Вкусный и простой в приготовлении десерт

Десерты бывают самые разные: нежные муссы, фруктовые желе, домашние торты, ароматная выпечка, а также оригинальные сочетания, например зефир с хурмой и орехами. Каждый из них имеет свой характер и вкус. Но сегодня мы предлагаем приготовить простой и быстрый десерт без духовки, который не требует выпечки и отлично подходит для приготовления при отключении света. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kaplun_larisa".

Как приготовить десерт в шоколадной глазури

Ингредиенты:

  • сметана — 400-500 г;
  • сахар — 50-70 г;
  • коричневое печенье – 200–300 г;
  • бананы – 3 шт.;
  • желе – 1 упаковка;
  • желатин – 1 ст. л.;
  • вода — 50 мл;
  • шоколад – 1–2 плитки.

Способ приготовления:

  1. Подготовить форму и смазать ее края растопленным шоколадом.
  2. Измельчить печенье до крошки.
  3. Взбить сметану с сахаром до однородной массы.
  4. Замочить желатин в воде и дать набухнуть, после чего растопить на водяной бане.
  5. Добавить желатин в сметанную массу и хорошо перемешать.
  6. Нарезать бананы кружками.
  7. Выложить слоями в форму печенье, сметанную смесь и бананы.
  8. Приготовить желе по инструкции и залить сверху десерт.
  9. Поставить форму в холодильник на несколько часов до полного застывания.
