В магазине об этом не расскажут: как отличить настоящую икру от искусственной (видео)

Натуральную икру от искусственной можно отличить с помощью кипятка

Приближаются новогодние праздники, и вместе с тем стремительно растет спрос на красную икру. Цены на этот продукт не становятся меньше, что заставляет многих задуматься о балансе между стоимостью и качеством. Хочется не переплачивать за продукт и в то же время не рисковать здоровьем, выбирая подделку. К счастью, существуют простые способы определить, является ли икра натуральной.

Блогерша Лена Гордиенко в TikTok-видео показала, по каким признакам отличить натуральную икру. Этими лайфхаками можно пользоваться прямо в магазине или дома.

Как отличить качественную икру от подделки

Прежде всего осмотрите банку. Натуральная красная икра должна быть сухой, без лишней жидкости внутри. Если банка заполнена соком или маслом, это может быть признаком низкого качества или искусственного продукта.

Кроме того, обратите внимание на цену — как правило, более дорогая икра имеет более высокую вероятность быть натуральной, поскольку производство настоящей требует значительных затрат на сырье и переработку.

Но точную проверку можно провести дома с помощью кипятка. Возьмите стакан или миску, налейте туда кипяток и добавьте чайную ложку икры. Наблюдайте за изменениями в воде в течение нескольких минут. Если вода станет как молоко, то икра настоящая. В стакане с подделкой вода будет либо чистой, либо изменит цвет на розовый.

Как это работает

Принцип лайфхака основан на химических свойствах натуральной икры, которая состоит из природных белков. Когда настоящая икра попадает в горячую воду, белок денатурируется и сворачивается, делая воду мутной, похожей на молоко. В то же время искусственная икра, изготовленная из желатина, агар-агара или синтетических красителей, не содержит настоящего белка, поэтому вода либо останется прозрачной, либо приобретет оттенок от растворяющихся красителей.

