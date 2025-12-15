У магазині про це не розкажуть: як відрізнити справжню ікру від штучної (відео)

Натуральну ікру від штучної можна відрізнити за допомогою окропу

Наближаються новорічні свята, і разом з тим стрімко зростає попит на червону ікру. Ціни на цей продукт не стають меншими, що змушує багатьох замислитися про баланс між вартістю та якістю. Хочеться не переплачувати за продукт і водночас не ризикувати здоров’ям, обираючи підробку. На щастя, існують прості способи визначити, чи є ікра натуральною.

Блогерка Лєна Гордієнко показала у відео в TikTok, за якими ознаками відрізнити натуральну ікру. Цими лайфхаками можна користуватися прямо в магазині чи вдома.

Як відрізнити якісну ікру від підробки

Перш за все огляньте банку. Натуральна червона ікра повинна бути сухою, без зайвої рідини всередині. Якщо банка заповнена соком чи олією, це може бути ознакою низької якості або штучного продукту.

Крім того, зверніть увагу на ціну – як правило, дорожча ікра має вищу ймовірність бути натуральною, оскільки виробництво справжньої вимагає значних витрат на сировину та переробку.

Проте точну перевірку можна провести вдома за допомогою окропу. Візьміть склянку або миску, налийте туди окріп і додайте чайну ложку ікри. Спостерігайте за змінами у воді протягом кількох хвилин. Якщо вода стане як молоко, то ікра справжня. У склянці з підробкою вода буде або чистою, або змінить колір на рожеву.

Як це працює

Принцип лайфхаку базується на хімічних властивостях натуральної ікри, яка складається з природних білків. Коли справжня ікра потрапляє в гарячу воду, білок денатурується та згортається, роблячи воду каламутною, подібною до молока. Натомість штучна ікра, виготовлена з желатину, агар-агару чи синтетичних барвників, не містить справжнього білка, тому вода або залишиться прозорою, або набуде відтінку від барвників, які розчиняються.

