Яркий новогодний салат "Малахит": гости будут в восторге от этого блюда (видео)
-
-
Читати українською
Приготовить этот салат не составит труда
На Новый год принято готовить не только вкусные, но и красивые блюда, которые эффектно смотрятся на столе. Салат "Малахит" с курицей и киви — как раз из таких новогодних рецептов. Он привлекает внимание ярким оформлением, а сочетание курицы, сыра, яиц и киви делает вкус закуски запоминающимся.
Рецептом салата поделились на YouTube-канале Inga cooking. Это блюдо точно станет настоящим украшением на праздничном столе.
Ингредиенты
- Отварная куриная грудка 300 г
- Твердый сыр 120 г
- Яйца (отварные) 4 шт.
- Кукуруза консервированная 100 г
- Киви 3 шт.
- Морковь (отварная) 1 шт.
- Майонез по вкусу
Этапы приготовления
- Стакан смажьте растительным маслом и установите в центр плоского блюда.
- Натрите отварные яйца на крупной терке. Выложите их первым слоем вокруг стакана и смажьте майонезом.
- Нарежьте отварную куриную грудку мелкими кусочками. Выложите вторым слоем и смажьте майонезом.
- Натрите отварную морковь на крупной терке. Выложите третьим слоем и смажьте майонезом.
- Натрите твердый сыр на крупной терке. Выложите четвертым слоем и смажьте майонезом.
- Выложите консервированную кукурузу последним (пятым) слоем. Этот слой майонезом не смазывается.
- Аккуратно извлеките стакан из центра салата. Украсьте поверхность и бока салата кусочками киви, имитируя браслет.
- Поставьте салат в холодильник для пропитки на 1–2 часа.