Яркий новогодний салат "Малахит": гости будут в восторге от этого блюда (видео)

Наталья Граковская
Салат с куриной грудкой и киви "Малахит"
Приготовить этот салат не составит труда

На Новый год принято готовить не только вкусные, но и красивые блюда, которые эффектно смотрятся на столе. Салат "Малахит" с курицей и киви — как раз из таких новогодних рецептов. Он привлекает внимание ярким оформлением, а сочетание курицы, сыра, яиц и киви делает вкус закуски запоминающимся.

Рецептом салата поделились на YouTube-канале Inga cooking. Это блюдо точно станет настоящим украшением на праздничном столе.

Ингредиенты

  • Отварная куриная грудка 300 г
  • Твердый сыр 120 г
  • Яйца (отварные) 4 шт.
  • Кукуруза консервированная 100 г
  • Киви 3 шт.
  • Морковь (отварная) 1 шт.
  • Майонез по вкусу

Этапы приготовления

  1. Стакан смажьте растительным маслом и установите в центр плоского блюда.
  2. Натрите отварные яйца на крупной терке. Выложите их первым слоем вокруг стакана и смажьте майонезом.
  3. Нарежьте отварную куриную грудку мелкими кусочками. Выложите вторым слоем и смажьте майонезом.
  4. Натрите отварную морковь на крупной терке. Выложите третьим слоем и смажьте майонезом.
  5. Натрите твердый сыр на крупной терке. Выложите четвертым слоем и смажьте майонезом.
  6. Выложите консервированную кукурузу последним (пятым) слоем. Этот слой майонезом не смазывается.
  7. Аккуратно извлеките стакан из центра салата. Украсьте поверхность и бока салата кусочками киви, имитируя браслет.
  8. Поставьте салат в холодильник для пропитки на 1–2 часа.
