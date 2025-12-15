Яркий новогодний салат "Малахит": гости будут в восторге от этого блюда (видео)

Приготовить этот салат не составит труда

На Новый год принято готовить не только вкусные, но и красивые блюда, которые эффектно смотрятся на столе. Салат "Малахит" с курицей и киви — как раз из таких новогодних рецептов. Он привлекает внимание ярким оформлением, а сочетание курицы, сыра, яиц и киви делает вкус закуски запоминающимся.

Рецептом салата поделились на YouTube-канале Inga cooking. Это блюдо точно станет настоящим украшением на праздничном столе.

Ингредиенты

Отварная куриная грудка 300 г

Твердый сыр 120 г

Яйца (отварные) 4 шт.

Кукуруза консервированная 100 г

Киви 3 шт.

Морковь (отварная) 1 шт.

Майонез по вкусу

Этапы приготовления