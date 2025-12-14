Укр

"Белое облако" из крабовых палочек: рецепт простого салата на праздничный стол (видео)

Наталья Граковская
Читати українською
Салат из крабовых палочек "Белое облако"
Салат из крабовых палочек "Белое облако". Фото Скриншот видео

Блюдо готовится всего из 3 ингредиентов

Если вы хотите удивить своих родных и гостей новым блюдом из крабовых палочек, приготовьте салат "Белое облако". В его составе всего три ингредиента, готовится он довольно быстро и легко. Главное — выбрать правильные крабовые палочки, которые можно развернуть.

Рецептом закуски поделились на YouTube-канале "Рецепты Натали". Такой вариант особенно уместен на Новый год, когда нужно приготовить несколько закусок без лишней суеты на кухне.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г

Сыр твердый — 180 г

Яйца – 3 шт.

Чеснок – по вкусу

Майонез

Этапы приготовления

  1. Твердый сыр натереть на средней терке.
  2. Яйца предварительно отварить вкрутую, остудить, почистить и разделить на желтки и белки.
  3. Желтки натереть сразу к сыру на мелкой терке.
  4. По желанию добавить немного чеснока и 1 столовую ложку майонеза.
  5. Хорошо перемешать начинку для салата.
  6. Отдельно в тарелку натереть белок на мелкой терке.
  7. Крабовые палочки развернуть и выложить на блюдо, промазать начинкой из сыра, желтка и чеснока.
  8. Собираем салат, пока не закончатся крабовые палочки.
  9. Верх полностью посыпаем белком и украшаем веточками зелени.
