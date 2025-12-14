"Белое облако" из крабовых палочек: рецепт простого салата на праздничный стол (видео)

Блюдо готовится всего из 3 ингредиентов

Если вы хотите удивить своих родных и гостей новым блюдом из крабовых палочек, приготовьте салат "Белое облако". В его составе всего три ингредиента, готовится он довольно быстро и легко. Главное — выбрать правильные крабовые палочки, которые можно развернуть.

Рецептом закуски поделились на YouTube-канале "Рецепты Натали". Такой вариант особенно уместен на Новый год, когда нужно приготовить несколько закусок без лишней суеты на кухне.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г

Сыр твердый — 180 г

Яйца – 3 шт.

Чеснок – по вкусу

Майонез

Этапы приготовления