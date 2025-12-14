"Белое облако" из крабовых палочек: рецепт простого салата на праздничный стол (видео)
-
-
Блюдо готовится всего из 3 ингредиентов
Если вы хотите удивить своих родных и гостей новым блюдом из крабовых палочек, приготовьте салат "Белое облако". В его составе всего три ингредиента, готовится он довольно быстро и легко. Главное — выбрать правильные крабовые палочки, которые можно развернуть.
Рецептом закуски поделились на YouTube-канале "Рецепты Натали". Такой вариант особенно уместен на Новый год, когда нужно приготовить несколько закусок без лишней суеты на кухне.
Ингредиенты
Крабовые палочки — 200 г
Сыр твердый — 180 г
Яйца – 3 шт.
Чеснок – по вкусу
Майонез
Этапы приготовления
- Твердый сыр натереть на средней терке.
- Яйца предварительно отварить вкрутую, остудить, почистить и разделить на желтки и белки.
- Желтки натереть сразу к сыру на мелкой терке.
- По желанию добавить немного чеснока и 1 столовую ложку майонеза.
- Хорошо перемешать начинку для салата.
- Отдельно в тарелку натереть белок на мелкой терке.
- Крабовые палочки развернуть и выложить на блюдо, промазать начинкой из сыра, желтка и чеснока.
- Собираем салат, пока не закончатся крабовые палочки.
- Верх полностью посыпаем белком и украшаем веточками зелени.