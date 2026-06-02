Творожно-маковый рулет с изюмом: нежный десерт без лишнего сахара (видео)

Готовится просто – получается вкусно

Из лаваша можно приготовить множество простых и быстрых блюд — от горячих рулетов до холодных закусок, в частности, популярной закуски с красной рыбой и огурцом. Благодаря нейтральному вкусу он хорошо сочетается как с солеными, так и со сладкими начинками, что делает его универсальной основой для домашних рецептов. А сегодня мы предлагаем творожно-маковый рулет с изюмом — нежный десерт, сочетающий кремовую сырую текстуру, аромат мака и природную сладость сухофруктов. Для лучшего результата следует выбирать свежий творог без лишней влаги, густой йогурт без добавок и качественный мак, который хорошо распаривается и раскрывает свой вкус после термической обработки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nastya_dreamy".

Во время приготовления важно тщательно измельчать творожную массу до максимально однородной консистенции, чтобы начинка получилась нежной и без комочков. Мак следует обязательно запарить или проварить, иначе он будет жестким и испортит текстуру десерта. По желанию изюм можно заменить на курагу, клюкву или мелко нарезанные финики, а заменитель сахара — на мед или обычный сахар, что позволяет легко адаптировать рецепт под индивидуальные предпочтения.

Как приготовить творожно-маковый рулет

Ингредиенты:

лаваш — 2 шт;

яйцо — 1 шт;

творог 0,5% — 300 г;

йогурт — 150 г;

мак – 60 г;

изюм – 60 г;

заменитель сахара – по вкусу;

Способ приготовления:

Проварить мак в кипятке до полного испарения воды и дать ему остыть. Взбить творог, йогурт, яйцо и заменитель сахара блендером до однородной кремовой массы. Добавить к творожной массе подготовленный мак и изюм и тщательно перемешать. Равномерно распределить начинку по лавашу и плотно свернуть в рулеты. Смазать рулеты желтком и выпекать при 180 градусах примерно до 25 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Рулет лучше всего подходит охлажденным, когда начинка стабилизируется и становится более плотной. Перед подачей можно нарезать на порционные кусочки и слегка присыпать сахарной пудрой или маком для более выразительного вида. Хорошо сочетается с чаем, кофе или йогуртовыми напитками, а также может подаваться как легкий десерт после основных блюд. Для более праздничной подачи рулет можно украсить ягодами или подать с ложкой сметанного или йогуртового соуса.

Творожно-маковый рулет с изюмом – это простой вариант домашнего десерта без сложной выпечки, который легко готовится и всегда дает нежный, сбалансированный вкус. Благодаря лавашу основание получается мягким, а начинка сохраняет кремовую текстуру и аромат.