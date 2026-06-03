Сладкая прохлада лета: йогуртовый десерт без выпечки (видео)

Йогурт – это кисломолочный продукт, который получают путем ферментации молока с добавлением полезных бактерий, благодаря чему он имеет нежную текстуру и легкую кислинку.

Его широко используют в кулинарии: от десертов и смузи до соусов и даже салатных заправок, что делает блюда более легкими и сбалансированными. Сегодня мы предлагаем вариант холодного йогуртового десерта, который сочетает пользу, простоту приготовления и летнюю свежесть. При выборе ингредиентов важно использовать натуральный густой йогурт без лишних добавок, ведь от его качества зависит текстура десерта; ягоды и фрукты желательно брать свежие и спелые, а мед или сироп – натуральные, чтобы не перебивать нежный вкус. По необходимости йогурт можно заменить греческим йогуртом или растительными альтернативами, а вместо ягод использовать сезонные фрукты, экспериментируя с сочетаниями вкусов и текстур. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить йогуртовый десерт

Ингредиенты:

натуральный густой йогурт – 350 г;

мед или натуральный сироп – 20–30 г;

лимонный сок – 1 ч. л.;

ваниль – по вкусу;

ягоды и фрукты – по вкусу;

орехи – по вкусу;

кокосовая стружка – по вкусу;

гранола – по вкусу;

шоколад – по вкусу.

Способ приготовления:

Тщательно перемешайте густой йогурт, мед или сироп, лимонный сок и ваниль до однородной консистенции. Равномерно выложить массу в форму, застеленную пергаментом, формируя средний по толщине слой. Равномерно распределить сверху ягоды, фрукты, орехи, кокосовую стружку, гранолу и шоколад по желанию. Поместите форму в морозильную камеру на 2–3 часа до полного застывания. Порезать порционными кусками перед подачей.

Как и с чем подавать

Десерт лучше всего подавать сразу после извлечения из морозильной камеры, когда он хранит плотную, но нежную текстуру. Для более эффектной подачи можно добавить свежие ягоды, листья мяты или легкую поливку медом или растопленным шоколадом. Хорошо сочетается с чашечкой кофе, холодным чаем или ягодными соусами. Также можно подавать в качестве легкого летнего перекуса или десерта после основных блюд. Такой вариант позволяет легко варьировать вкусы, создавая как классические, так и насыщенные сочетания под настроение и сезон.