Хит лета: хрустящие кабачковые сэндвичи — золотистая корочка и нежная творожная начинка в каждом кусочке (видео)

Кабачки – это универсальный летний овощ с нежной текстурой и нейтральным вкусом, который прекрасно сочетается как солеными, так и сырными ингредиентами.

Из него готовят множество блюд: от запеканок и рагу до хрустящих закусок, а особенно популярны кабачковые оладьи с моцареллой, получающимися сочными внутри и с аппетитной корочкой. А сегодня мы предлагаем вариацию в формате хрустящих кабачковых сэндвичей с нежной творожной начинкой, где вместо хлеба используются обжаренные в панировке кружки кабачков. Для идеального результата важно выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой и минимумом семян, ведь избыток влаги делает панировку менее хрустящей и "размывает" текстуру. В рецепте уместно экспериментировать с начинкой, заменяя плавленый сыр на крем-сыр или добавляя твердый сыр для более выраженного вкуса, но следует избегать избытка майонеза, чтобы начинка не стала слишком редкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить кабачковые сэндвичи

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.;

плавленый сырок – 1 шт.;

яйцо вареное – 1 шт.;

помидор – 1 большой;

чеснок – 1–2 зубчика;

майонез или крем-сыр – по вкусу;

яйца для кляра – 1–2 шт.;

мука – для панировки;

панировка – для обкачки;

укроп – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Кабачок порезать кружочками, посолить и оставить на 10 минут для выделения сока. Слить лишнюю жидкость и тщательно обсушить кружки бумажным полотенцем. Обвалять кабачки сначала в муке, затем во взбитых яйцах и панировке. Обжарить кружки на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Для начинки натереть плавленый сыр и вареное яйцо на мелкой терке. Добавить мелко нарезанный помидор, чеснок и зелень, заправить майонезом или крем-сыром. Тщательно перемешайте начинку до однородной консистенции. Выложить начинку на один кабачковый кружок и накрыть другим, формируя сэндвич.

Как и с чем подавать

Кабачковые сэндвичи лучше всего подавать сразу после приготовления, когда панировка остается хрустящей, а начинка нежной и сочной. Кушанье хорошо сочетается с легкими соусами на основе сметаны или йогурта с чесноком и зеленью, а также со свежими овощными салатами. Для более яркой подачи можно добавить микрогрин, свежий укроп или петрушку, а также каплю оливкового масла. В качестве вариации подачи сэндвичи можно сделать более сытными, добавив ломтик слабосоленой рыбы или авокадо.

Эта закуска сочетает простоту приготовления с выразительным вкусом и хрустящей текстурой, что делает ее удачной идеей для летнего меню. Соблюдение технологии панировки и использования качественных ингредиентов гарантирует стабильный результат и гармоничный вкусовой баланс.