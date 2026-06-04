Хит лета: хрустящие кабачковые сэндвичи — золотистая корочка и нежная творожная начинка в каждом кусочке (видео)
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Кабачки – это универсальный летний овощ с нежной текстурой и нейтральным вкусом, который прекрасно сочетается как солеными, так и сырными ингредиентами.
Из него готовят множество блюд: от запеканок и рагу до хрустящих закусок, а особенно популярны кабачковые оладьи с моцареллой, получающимися сочными внутри и с аппетитной корочкой. А сегодня мы предлагаем вариацию в формате хрустящих кабачковых сэндвичей с нежной творожной начинкой, где вместо хлеба используются обжаренные в панировке кружки кабачков. Для идеального результата важно выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой и минимумом семян, ведь избыток влаги делает панировку менее хрустящей и "размывает" текстуру. В рецепте уместно экспериментировать с начинкой, заменяя плавленый сыр на крем-сыр или добавляя твердый сыр для более выраженного вкуса, но следует избегать избытка майонеза, чтобы начинка не стала слишком редкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".
Как приготовить кабачковые сэндвичи
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.;
- плавленый сырок – 1 шт.;
- яйцо вареное – 1 шт.;
- помидор – 1 большой;
- чеснок – 1–2 зубчика;
- майонез или крем-сыр – по вкусу;
- яйца для кляра – 1–2 шт.;
- мука – для панировки;
- панировка – для обкачки;
- укроп – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Кабачок порезать кружочками, посолить и оставить на 10 минут для выделения сока.
- Слить лишнюю жидкость и тщательно обсушить кружки бумажным полотенцем.
- Обвалять кабачки сначала в муке, затем во взбитых яйцах и панировке.
- Обжарить кружки на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
- Для начинки натереть плавленый сыр и вареное яйцо на мелкой терке.
- Добавить мелко нарезанный помидор, чеснок и зелень, заправить майонезом или крем-сыром.
- Тщательно перемешайте начинку до однородной консистенции.
- Выложить начинку на один кабачковый кружок и накрыть другим, формируя сэндвич.
Как и с чем подавать
Кабачковые сэндвичи лучше всего подавать сразу после приготовления, когда панировка остается хрустящей, а начинка нежной и сочной. Кушанье хорошо сочетается с легкими соусами на основе сметаны или йогурта с чесноком и зеленью, а также со свежими овощными салатами. Для более яркой подачи можно добавить микрогрин, свежий укроп или петрушку, а также каплю оливкового масла. В качестве вариации подачи сэндвичи можно сделать более сытными, добавив ломтик слабосоленой рыбы или авокадо.
Эта закуска сочетает простоту приготовления с выразительным вкусом и хрустящей текстурой, что делает ее удачной идеей для летнего меню. Соблюдение технологии панировки и использования качественных ингредиентов гарантирует стабильный результат и гармоничный вкусовой баланс.