Вкуснее, чем в ресторане: как приготовить потрясающий грузинский салат с орехам (видео)
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Это блюдо можно подавать практически к любому застолью
Салат из помиддоров, огурцов и лука — одно из традиционных летних блюд. Но стоит добавить к нему вместо обычного масла ореховую заправку с кинзой и чесноком, салат заиграет новыми красками. Вкус получается насыщенным, чуть острым и очень ароматным.
Рецептом поделилась кулинарный блогер valeriia_mv9 в TikTok. Она утверждает, что этот грузинский салат покоряет с первой ложки.
Как приготовить грузинский салат
Ингредиенты
- 2 помидора
- 3 огурца
- половина фиолетовой луковицы
Для заправки:
- пучок кинзы
- горсть грецких орехов
- сок половины лимона
- 2–3 зубчика чеснока
- половина перца чили
- щепотка соли
Приготовление
- Помидоры, огурцы и лук нарезаем небольшими кусочками и перекладываем в салатник.
- В блендере измельчаем кинзу, грецкие орехи, лимонный сок, чеснок, перец чили и соль.
- Добавляем заправку к овощам и хорошо перемешиваем.
Как и с чем подавать
Этот салат может быть как самостоятельной закуской, так и легким гарниром к мясу — особенно к шашлыку или запечённой курице. Подавать его лучше сразу после приготовления. К столу можно поставить лаваш или свежий хлеб, чтобы можно было собирать заправку.