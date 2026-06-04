Вкуснее, чем в ресторане: как приготовить потрясающий грузинский салат с орехам (видео)

Это блюдо можно подавать практически к любому застолью

Салат из помиддоров, огурцов и лука — одно из традиционных летних блюд. Но стоит добавить к нему вместо обычного масла ореховую заправку с кинзой и чесноком, салат заиграет новыми красками. Вкус получается насыщенным, чуть острым и очень ароматным.

Рецептом поделилась кулинарный блогер valeriia_mv9 в TikTok. Она утверждает, что этот грузинский салат покоряет с первой ложки.

Как приготовить грузинский салат

Ингредиенты

2 помидора

3 огурца

половина фиолетовой луковицы

Для заправки:

пучок кинзы

горсть грецких орехов

сок половины лимона

2–3 зубчика чеснока

половина перца чили

щепотка соли

Приготовление

Помидоры, огурцы и лук нарезаем небольшими кусочками и перекладываем в салатник. В блендере измельчаем кинзу, грецкие орехи, лимонный сок, чеснок, перец чили и соль. Добавляем заправку к овощам и хорошо перемешиваем.

Как и с чем подавать

Этот салат может быть как самостоятельной закуской, так и легким гарниром к мясу — особенно к шашлыку или запечённой курице. Подавать его лучше сразу после приготовления. К столу можно поставить лаваш или свежий хлеб, чтобы можно было собирать заправку.