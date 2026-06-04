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Вкуснее, чем в ресторане: как приготовить потрясающий грузинский салат с орехам (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Салат из помидоров и огурцов с ореховой заправкой
Салат из помидоров и огурцов с ореховой заправкой. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Это блюдо можно подавать практически к любому застолью

Салат из помиддоров, огурцов и лука — одно из традиционных летних блюд. Но стоит добавить к нему вместо обычного масла ореховую заправку с кинзой и чесноком, салат заиграет новыми красками. Вкус получается насыщенным, чуть острым и очень ароматным.

Рецептом поделилась кулинарный блогер valeriia_mv9 в TikTok. Она утверждает, что этот грузинский салат покоряет с первой ложки.

Как приготовить грузинский салат

Ингредиенты

  • 2 помидора
  • 3 огурца
  • половина фиолетовой луковицы

Для заправки:

  • пучок кинзы
  • горсть грецких орехов
  • сок половины лимона
  • 2–3 зубчика чеснока
  • половина перца чили
  • щепотка соли

Приготовление

  1. Помидоры, огурцы и лук нарезаем небольшими кусочками и перекладываем в салатник.
  2. В блендере измельчаем кинзу, грецкие орехи, лимонный сок, чеснок, перец чили и соль.
  3. Добавляем заправку к овощам и хорошо перемешиваем.

Как и с чем подавать

Этот салат может быть как самостоятельной закуской, так и легким гарниром к мясу — особенно к шашлыку или запечённой курице. Подавать его лучше сразу после приготовления. К столу можно поставить лаваш или свежий хлеб, чтобы можно было собирать заправку.

Теги:
#Помидоры #Рецепты #Закуска #Салаты #Огурцы