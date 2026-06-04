Идея для обеда или ужина: салат с молодым картофелем, спаржей и сыром (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Молодой картофель обычно готовят максимально просто, чтобы сохранить его нежный вкус: отваривают в подсоленной воде, обжаривают или запекают в духовке до румяной корочки. Само запекание считается одним из лучших способов, ведь позволяет получить хрустящую наружную текстуру и мягкую, кремовую середину.

Но сегодня мы предлагаем более интересную интерпретацию классики — салат из запеченного молодого картофеля со спаржей, свежими овощами и ярким лимонно-горчичным соусом. При выборе ингредиентов следует обращать внимание на мелкий молодой картофель с тонкой кожурой, свежую упругую спаржу без сухих кончиков и качественную дижонскую горчицу, ведь именно она формирует характер соуса; картофель не следует переваривать перед запеканием, чтобы он сохранил форму, а спаржу – пересушивать в духовке, иначе он потеряет сочность. По желанию рецепт можно разнообразить добавлением авокадо, вареных яиц или заменой сыра на фету или пармезан для более выразительного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " lanas_diet ".

Как приготовить салат с молодым картофелем, спаржей и сыром

Ингредиенты:

молодой картофель — 500 г;

спаржа — 300 г;

помидоры черри – 150 г;

листья зеленого салата – по вкусу;

сыр (сливочный, салатный или рикотта) — по вкусу;

оливковое масло — 2-3 ст. л.;

лимонный сок — 10-15 мл;

дижонская горчица – 2 ч. л.;

мед – 2 ч. л.;

чеснок – 1 зубчик;

лимонная цедра – по вкусу;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить молодой картофель до полуготовности в подсоленной воде, разрезать пополам и выложить в форму для запекания. Запекать картофель при 200°C в течение 20 минут до образования золотистой корочки. Сбрызнуть спаржу оливковым маслом и запекать отдельно при той же температуре 6–8 минут до сохранения легкой хрустящей. Смешать оливковое масло, лимонный сок, дижонскую горчицу, мед, измельченный чеснок и лимонную цедру до однородного соуса. Совместить запеченный картофель, спаржу, помидоры черри и зеленый салат в большой миске. Добавить соус и аккуратно перемешать, чтобы овощи остались целыми. Завершить блюдо добавлением сыра и легкой приправкой солью и перцем.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, когда картофель еще теплый, а овощи сохраняют свою текстуру. Для более внятной подачи можно добавить сверху свежую зелень, пармезан или несколько капель оливкового масла холодного отжима. Блюдо хорошо сочетается с рыбой, курицей-гриль или подается как самостоятельный легкий ужин. Также можно дополнить ее хрустящим багетом или гренками. Такой салат сочетает в себе простые сезонные ингредиенты с ресторанной подачей и сбалансированным вкусом.