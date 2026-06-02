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Молочный десерт из детства: как приготовить нежное лакомство без духовки и желатина

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Молочный десерт
Молочный десерт. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Готовится на раз-два

Бывают рецепты десертов, которые не требуют ни выпечки, ни сложного приготовления, но при этом выходят настолько вкусными, что их просят повторить снова. Именно такой — этот молочный десерт. Он напоминает заварной крем, готовится буквально за несколько минут и нравится и детям, и взрослым.

Рецептом поделились на кулинарном портале Господинька.

Главное здесь — не торопиться при добавлении крахмальной смеси. Вливать ее нужно тонкой струйкой и постоянно мешать венчиком, иначе крем свернется или пойдет комками. Используйте именно кукурузный крахмал, потому что он дает более нежную и шелковистую текстуру, чем картофельный.

Перед добавлением к горячему молоку крахмал важно разводить именно в холодном молоке. Горячая жидкость сразу заваривает крахмал, и комков не избежать.

Ингредиенты

  • Молоко — 1 л
  • Сахар — 100 г
  • Щепотка соли
  • Ванильный сахар — 1 пачка
  • Сливочное масло — 50 г
  • Крахмал кукурузный — 4 ст. л.
  • Желтки — 3 шт.

Приготовление

  1. Отлить около 200 мл молока в отдельную емкость и оставить — оно понадобится для крахмальной смеси.
  2. Оставшееся молоко вылить в кастрюлю, добавить сахар, соль, ванильный сахар и сливочное масло.
  3. Поставить на средний огонь и довести до кипения, постоянно помешивая.
  4. Пока молоко нагревается, смешать кукурузный крахмал с холодным молоком. Добавить желтки и хорошо взбить венчиком до однородности.
  5. Когда молоко закипит, убавить огонь до минимума и тонкой струйкой влить крахмальную смесь, непрерывно помешивая.
  6. Продолжать мешать до загустения — масса должна стать гладкой и без комочков.
  7. Разлить десерт по стаканам или креманкам, дать немного остыть и убрать в холодильник минимум на 1–2 часа.

Как и с чем подавать

Этот десерт лучше подавать охлажденным в прозрачных стаканах, чтобы была видна нежная текстура. Сверху можно положить свежие ягоды, немного тертого шоколада или полить десерт карамельным соусом. Летом особенно хорошо сочетается с клубникой или малиной.

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#Рецепт #Сладости #Десерты