Запеченные кабачки с йогуртовым соусом: простой салат, который хочется готовить снова и снова

Вкусное летнее блюдо

Кабачки — овощ, который легко испортить неправильной готовкой. Если просто нарезать и потушить, они становятся водянистыми и безвкусными. Но стоит отправить их в духовку при высокой температуре, и они приобретают румяные края, плотную текстуру и совершенно другой вкус. Добавьте к этому легкий соус на основе греческого йогурта — и обычный гарнир превратится в полноценный салат.

Рецептом поделилась фудблогер lanas_diet в Instagram.

Как приготовить салат из кабачков

Чтобы кабачки хорошо подрумянились, а не сварились в собственном соку, их нужно правильно подготовить. Если кабачки очень сочные, после нарезки посолите их и оставьте на 20 минут, чтобы они отдали лишнюю жидкость. После этого промокните их бумажным полотенцем. Тогда в духовке они останутся упругими и получат красивую корочку.

Соус смешивайте с кабачками только после того, как они немного остынут: горячие овощи могут расслоить йогурт. Если настоять готовый салат в холодильнике 30–60 минут, вкус станет более насыщенным — соус пропитает кабачки.

Ингредиенты

Для кабачков:

1 кг кабачков

15 г оливкового масла

8–10 г соли

1 ч. л. паприки

1 ч. л. сухого чеснока

черный перец — по вкусу

Для соуса:

150 г греческого йогурта или сметаны

1 ст. л. (20 г) дижонской горчицы

2–3 зубчика чеснока

1 ст. л. лимонного сока

небольшой пучок укропа и петрушки

30 г пармезана слайсами (по желанию)

Этапы приготовления

Кабачки нарежьте кружочками или полукольцами толщиной около 1 см. Переложите кабачки в миску, добавьте оливковое масло, паприку, сухой чеснок и черный перец. Перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусочек. Разложите кабачки в один слой на противне, застеленном пергаментом. Запекайте при температуре 220°C с конвекцией 25–30 минут до румяных краев. Пока кабачки запекаются, приготовьте соус. Чеснок пропустите через пресс или мелко натрите, зелень мелко нарежьте. Смешайте йогурт, горчицу, чеснок, лимонный сок и зелень. Посолите по вкусу. Достаньте кабачки из духовки и дайте им остыть 5–10 минут. Смешайте кабачки с соусом. Если используете пармезан — добавьте его слайсами в конце.

Как и с чем подавать

Салат из запеченных кабачков подают теплым или холодным. В теплом виде он отлично сочетается с запеченной курицей или рыбой. В холодном — может быть как легкая закуска. Если настоять его в холодильнике, вкус блюда становится ярче. Подавайте на большой тарелке, украсив свежей зеленью.