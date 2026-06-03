Запеченные кабачки с йогуртовым соусом: простой салат, который хочется готовить снова и снова
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Вкусное летнее блюдо
Кабачки — овощ, который легко испортить неправильной готовкой. Если просто нарезать и потушить, они становятся водянистыми и безвкусными. Но стоит отправить их в духовку при высокой температуре, и они приобретают румяные края, плотную текстуру и совершенно другой вкус. Добавьте к этому легкий соус на основе греческого йогурта — и обычный гарнир превратится в полноценный салат.
Рецептом поделилась фудблогер lanas_diet в Instagram.
Как приготовить салат из кабачков
Чтобы кабачки хорошо подрумянились, а не сварились в собственном соку, их нужно правильно подготовить. Если кабачки очень сочные, после нарезки посолите их и оставьте на 20 минут, чтобы они отдали лишнюю жидкость. После этого промокните их бумажным полотенцем. Тогда в духовке они останутся упругими и получат красивую корочку.
Соус смешивайте с кабачками только после того, как они немного остынут: горячие овощи могут расслоить йогурт. Если настоять готовый салат в холодильнике 30–60 минут, вкус станет более насыщенным — соус пропитает кабачки.
Ингредиенты
Для кабачков:
- 1 кг кабачков
- 15 г оливкового масла
- 8–10 г соли
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. сухого чеснока
- черный перец — по вкусу
Для соуса:
- 150 г греческого йогурта или сметаны
- 1 ст. л. (20 г) дижонской горчицы
- 2–3 зубчика чеснока
- 1 ст. л. лимонного сока
- небольшой пучок укропа и петрушки
- 30 г пармезана слайсами (по желанию)
Этапы приготовления
- Кабачки нарежьте кружочками или полукольцами толщиной около 1 см. Переложите кабачки в миску, добавьте оливковое масло, паприку, сухой чеснок и черный перец. Перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусочек.
- Разложите кабачки в один слой на противне, застеленном пергаментом. Запекайте при температуре 220°C с конвекцией 25–30 минут до румяных краев.
- Пока кабачки запекаются, приготовьте соус. Чеснок пропустите через пресс или мелко натрите, зелень мелко нарежьте. Смешайте йогурт, горчицу, чеснок, лимонный сок и зелень. Посолите по вкусу.
- Достаньте кабачки из духовки и дайте им остыть 5–10 минут.
- Смешайте кабачки с соусом. Если используете пармезан — добавьте его слайсами в конце.
Как и с чем подавать
Салат из запеченных кабачков подают теплым или холодным. В теплом виде он отлично сочетается с запеченной курицей или рыбой. В холодном — может быть как легкая закуска. Если настоять его в холодильнике, вкус блюда становится ярче. Подавайте на большой тарелке, украсив свежей зеленью.