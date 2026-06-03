Прекрасное дополнение к завтраку: кабачковая намазка, которую захочется есть ложкой (видео)

Кабачок – это универсальный летний овощ, который принадлежит к семейству тыквенных и обладает нежным вкусом и высокой водянистостью, благодаря чему идеально подходит для запекания, тушения и приготовления кремовых закусок.

В мировой кухне кабачки часто фаршируют мясом, крупами, сыром или овощами, создавая сытные и разнообразные блюда, а также используются в качестве основы для намазок и пюре. Сегодня мы предлагаем простую домашнюю намазку из кабачков с плавленым сыром, которая сочетает нежную текстуру и легкий сливочный вкус. При выборе ингредиентов важно брать молодые кабачки с тонкой кожурой и минимальным количеством семян, а плавленый сыр – качественный, без лишних растительных жиров, ведь именно он формирует кремовую консистенцию; также следует не переборщить с чесноком, чтобы не перебить деликатный вкус основания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gotuyemo_v_kayf".

Как приготовить кабачковую намазку

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт;

плавленый сырок — 2 шт;

укроп – по вкусу;

чеснок – по вкусу;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Натереть кабачок на мелкой терке и слегка отжать лишнюю жидкость. Измельчить чеснок и укроп до однородной смеси. Смешать кабачок, плавленый сыр, укроп и чеснок до получения нежной кремовой массы. Добавить соль и перец, тщательно перемешать до полного сочетания вкусов.

Как и с чем подавать

Намазку лучше всего подавать охлажденной на поджаренном хлебе, гренках или свежем багете. Она также хорошо сочетается с лавашем, крекерами или соусом к овощным палочкам. Для более яркой подачи можно добавить сверху зелень, каплю оливкового масла или кусочки свежего огурца. Блюдо отлично подходит как легкий завтрак, перекус или закуска к основным блюдам. Универсальность рецепта позволяет легко адаптировать его, добавляя любимые специи или заменяя плавленый сыр крем-сыром для более нежной текстуры.