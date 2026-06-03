Прекрасное дополнение к завтраку: кабачковая намазка, которую захочется есть ложкой (видео)
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Кабачок – это универсальный летний овощ, который принадлежит к семейству тыквенных и обладает нежным вкусом и высокой водянистостью, благодаря чему идеально подходит для запекания, тушения и приготовления кремовых закусок.
В мировой кухне кабачки часто фаршируют мясом, крупами, сыром или овощами, создавая сытные и разнообразные блюда, а также используются в качестве основы для намазок и пюре. Сегодня мы предлагаем простую домашнюю намазку из кабачков с плавленым сыром, которая сочетает нежную текстуру и легкий сливочный вкус. При выборе ингредиентов важно брать молодые кабачки с тонкой кожурой и минимальным количеством семян, а плавленый сыр – качественный, без лишних растительных жиров, ведь именно он формирует кремовую консистенцию; также следует не переборщить с чесноком, чтобы не перебить деликатный вкус основания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gotuyemo_v_kayf".
Как приготовить кабачковую намазку
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт;
- плавленый сырок — 2 шт;
- укроп – по вкусу;
- чеснок – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Натереть кабачок на мелкой терке и слегка отжать лишнюю жидкость.
- Измельчить чеснок и укроп до однородной смеси.
- Смешать кабачок, плавленый сыр, укроп и чеснок до получения нежной кремовой массы.
- Добавить соль и перец, тщательно перемешать до полного сочетания вкусов.
Как и с чем подавать
Намазку лучше всего подавать охлажденной на поджаренном хлебе, гренках или свежем багете. Она также хорошо сочетается с лавашем, крекерами или соусом к овощным палочкам. Для более яркой подачи можно добавить сверху зелень, каплю оливкового масла или кусочки свежего огурца. Блюдо отлично подходит как легкий завтрак, перекус или закуска к основным блюдам. Универсальность рецепта позволяет легко адаптировать его, добавляя любимые специи или заменяя плавленый сыр крем-сыром для более нежной текстуры.