Хрустящие макароны в салате? Новый тренд, который удивит даже гурманов (видео)

Такой салат получается вкусным и сытным

Салаты могут быть легкими овощными, сытными мясными или даже необычными гастрономическими сочетаниями, например грузинский салат "Макоце" со свеклой и сыром, где сочетаются яркие вкусы и традиции кавказской кухни. Но сегодня мы предлагаем оригинальный вариант салата с хрустящими макаронами, сочетающий свежесть овощей и необычную текстуру запеченной пасты. Такое блюдо стало популярным благодаря тренду на хрустящие ингредиенты в салатах, придающих блюдам новые вкусовые оттенки. Главный секрет рецепта – правильно подсушить макароны до золотистой корочки, не пересушив их, и использовать молодую капусту и сочные помидоры для баланса текстур. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить салат с хрустящими макаронами

Ингредиенты:

макароны — 150 г;

соль – по вкусу;

копченая паприка – 1 ч. л.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

молодая капуста — 200 г;

помидор — 1 шт.;

синий лук — 1 шт.;

Для соуса:

сметана — 2 ст. л.;

майонез – 1 ст. л.;

горчица в зернах – 1 ч. л.;

соевый соус – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

Отварить макароны в подсоленной воде до состояния al dente, чтобы они не потеряли форму после запекания. Откинуть макароны на дуршлаг, дать стечь жидкости и смешать с оливковым маслом и копченой паприкой. Выложить макароны в форму или корзину аэрогриля и запекать при температуре 200 градусов примерно 20-25 минут, периодически помешивая до образования хрустящей золотистой корочки. Нашинковать молодую капусту, нарезать помидор и синий лук тонкими ломтиками. Смешайте сметану, майонез, горчицу в зернах и соевый соус до однородной консистенции. Совместить овощи с хрустящими макаронами, полить соусом и осторожно перемешать перед подачей.

Советы по выбору ингредиентов

Для этого салата лучше всего подходят макароны твердых сортов пшеницы – они лучше держат форму и остаются хрустящими после запекания. Молодая капуста придает блюду нежность, тогда как старая может сделать текстуру более грубой. Помидоры следует выбирать плотные и мясистые, чтобы салат не стал водянистым. Для более насыщенного вкуса копченую паприку можно заменить смесью паприки и сухого чеснока, а вместо сметаны использовать густой греческий йогурт.

Как и с чем подавать

Салат с хрустящими макаронами лучше подавать сразу после приготовления, пока паста остается хрустящей. Для украшения можно использовать зелень петрушки, зеленого лука или немного тертого пармезана. Кушанье хорошо сочетается с запеченным мясом, курицей-гриль или легкими овощными закусками. В качестве альтернативы соусу можно подать чесночный йогуртовый дип или острый томатный соус.

Салат с хрустящими макаронами – это простой способ разнообразить привычное меню необычной текстурой и ярким вкусом. Сочетание свежих овощей, ароматной паприки и запеченной пасты делает блюдо сытным, но одновременно легким. Такой рецепт отлично подойдет как для быстрого обеда, так и для оригинальной подачи на праздничный стол.