Хрустящие макароны в салате? Новый тренд, который удивит даже гурманов (видео)
Такой салат получается вкусным и сытным
Салаты могут быть легкими овощными, сытными мясными или даже необычными гастрономическими сочетаниями, например грузинский салат "Макоце" со свеклой и сыром, где сочетаются яркие вкусы и традиции кавказской кухни. Но сегодня мы предлагаем оригинальный вариант салата с хрустящими макаронами, сочетающий свежесть овощей и необычную текстуру запеченной пасты. Такое блюдо стало популярным благодаря тренду на хрустящие ингредиенты в салатах, придающих блюдам новые вкусовые оттенки. Главный секрет рецепта – правильно подсушить макароны до золотистой корочки, не пересушив их, и использовать молодую капусту и сочные помидоры для баланса текстур. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".
Как приготовить салат с хрустящими макаронами
Ингредиенты:
- макароны — 150 г;
- соль – по вкусу;
- копченая паприка – 1 ч. л.;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- молодая капуста — 200 г;
- помидор — 1 шт.;
- синий лук — 1 шт.;
Для соуса:
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез – 1 ст. л.;
- горчица в зернах – 1 ч. л.;
- соевый соус – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
- Отварить макароны в подсоленной воде до состояния al dente, чтобы они не потеряли форму после запекания.
- Откинуть макароны на дуршлаг, дать стечь жидкости и смешать с оливковым маслом и копченой паприкой.
- Выложить макароны в форму или корзину аэрогриля и запекать при температуре 200 градусов примерно 20-25 минут, периодически помешивая до образования хрустящей золотистой корочки.
- Нашинковать молодую капусту, нарезать помидор и синий лук тонкими ломтиками.
- Смешайте сметану, майонез, горчицу в зернах и соевый соус до однородной консистенции.
- Совместить овощи с хрустящими макаронами, полить соусом и осторожно перемешать перед подачей.
Советы по выбору ингредиентов
Для этого салата лучше всего подходят макароны твердых сортов пшеницы – они лучше держат форму и остаются хрустящими после запекания. Молодая капуста придает блюду нежность, тогда как старая может сделать текстуру более грубой. Помидоры следует выбирать плотные и мясистые, чтобы салат не стал водянистым. Для более насыщенного вкуса копченую паприку можно заменить смесью паприки и сухого чеснока, а вместо сметаны использовать густой греческий йогурт.
Как и с чем подавать
Салат с хрустящими макаронами лучше подавать сразу после приготовления, пока паста остается хрустящей. Для украшения можно использовать зелень петрушки, зеленого лука или немного тертого пармезана. Кушанье хорошо сочетается с запеченным мясом, курицей-гриль или легкими овощными закусками. В качестве альтернативы соусу можно подать чесночный йогуртовый дип или острый томатный соус.
Салат с хрустящими макаронами – это простой способ разнообразить привычное меню необычной текстурой и ярким вкусом. Сочетание свежих овощей, ароматной паприки и запеченной пасты делает блюдо сытным, но одновременно легким. Такой рецепт отлично подойдет как для быстрого обеда, так и для оригинальной подачи на праздничный стол.